Magyar rendőrök indultak Bulgáriába és Szerbiába a migránsok miatt

Bulgária és Szerbia déli határőrizetét segítő rendőrségi kontingens tagjait búcsúztatták kedden Budapesten – közölte a rendőrség honlapján az Országos Rendőr-főkapitányság. Mint írták, a Bulgáriába induló 10. és a Szerbiába induló 35. magyar kontingens 26 rendőrét Bányai Balázs, az ORFK Határrendészeti főosztály, határőrizeti és mélységi ellenőrzési osztály vezetője indította útnak.

Az alezredes a közlemény szerint ez alkalommal hangsúlyozta: a magyar rendőrök kiemelt szerepet vállalnak annak érdekében, hogy biztosítsák a határok védelmét, és ezzel hozzájáruljanak Európa biztonságához.

A szolgálat szakmai és személyes kihívásokkal is jár, hiszen a kontingens tagjai Magyarországot és a magyar rendőrséget képviselik a nemzetközi együttműködésben – idézték Bányai Balázst.

Azt írták, hogy a magyar rendőrök a közös európai értékek védelmében, professzionális munkájukkal segítik a helyi hatóságokat az illegális migráció megfékezésében. A nyugat-balkáni útvonalon kialakult migrációs helyzet ugyanis továbbra is változékony, komoly kihívások elé állítva a határvédelemben részt vevő országokat. A magyar egységek felkészültsége és együttműködése garanciát jelent a hatékony fellépésre – olvasható a közleményben.