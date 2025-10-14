Bulgáriarendőrségillegális migrációhatárvédelemSzerbia

Magyar rendőrök indultak Bulgáriába és Szerbiába a migránsok miatt

Huszonhat rendőrt küld Magyarország, hogy segítse Bulgária és Szerbia déli határőrizetét – hívta fel a figyelmet az Országos Rendőr-főkapitányság. Mint írták, a nyugat-balkáni útvonalon kialakult migrációs helyzet továbbra is komoly, a magyar egységek felkészültsége és együttműködése pedig garanciát jelent a hatékony fellépésre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 14. 17:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bulgária és Szerbia déli határőrizetét segítő rendőrségi kontingens tagjait búcsúztatták kedden Budapesten – közölte a rendőrség honlapján az Országos Rendőr-főkapitányság. Mint írták, a Bulgáriába induló 10. és a Szerbiába induló 35. magyar kontingens 26 rendőrét Bányai Balázs, az ORFK Határrendészeti főosztály, határőrizeti és mélységi ellenőrzési osztály vezetője indította útnak.

A két magyar kontingens 26 rendőrét Bányai Balázs, az ORFK Határrendészeti Főosztály, Határőrizeti és Mélységi Ellenőrzési Osztály vezetője indította útnak (Forrás: police.hu)
A két magyar kontingens 26 rendőrét Bányai Balázs, az ORFK Határrendészeti főosztály, határőrizeti és mélységi ellenőrzési osztály vezetője indította útnak (Forrás: police.hu)

Az alezredes a közlemény szerint ez alkalommal hangsúlyozta: a magyar rendőrök kiemelt szerepet vállalnak annak érdekében, hogy biztosítsák a határok védelmét, és ezzel hozzájáruljanak Európa biztonságához.

A szolgálat szakmai és személyes kihívásokkal is jár, hiszen a kontingens tagjai Magyarországot és a magyar rendőrséget képviselik a nemzetközi együttműködésben – idézték Bányai Balázst.

Azt írták, hogy a magyar rendőrök a közös európai értékek védelmében, professzionális munkájukkal segítik a helyi hatóságokat az illegális migráció megfékezésében. A nyugat-balkáni útvonalon kialakult migrációs helyzet ugyanis továbbra is változékony, komoly kihívások elé állítva a határvédelemben részt vevő országokat. A magyar egységek felkészültsége és együttműködése garanciát jelent a hatékony fellépésre – olvasható a közleményben.

Borítókép: A Bulgáriába és a Szerbiába induló magyar kontingens (Forrás: Police.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu