Kapitális drogfogás egy budai ingatlanban: zsákszámra halmozták a dílerek a kábítószert és a pénzt, még a vécében is akadt látnivaló + fotók

Három férfi és egy nő ellen indítottak kábítószer-kereskedelem bűntette miatt eljárást, ugyanis a gyanú szerint szervezetten adtak el különféle drogokat a fővárosban – adta hírül a rendőrség honlapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitánysága.

A közlemény szerint a feltételezett dílereket a II. kerületi nyomozók a BRFK vagyonvédelmi osztály és a bűnügyi bevetési osztály közreműködésével október 10-én fogták el.

Lakásaikon csaknem tíz kilogramm marihuánát, több mint négy kiló kábítószergyanús fehér port, közel kétkilónyi tablettát, droggyanús pasztákat, folyadékokat, továbbá 26 millió forintot, egyéb valutákat, telefonokat, laptopokat foglaltak le.

A rendőrök a dílerek vevőköréből két fogyasztót is elfogtak, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. Az előzetes szakvélemény szerint a lefoglalt anyagok között marihuána, kokain, amfetamin is van, azokat tovább vizsgálják. Az előzetes becslések alapján a kábítószerek feketepiaci összértéke meghaladhatja a százmillió forintot.

A II. kerületi nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a 32 éves S. D.-t, a 36 éves T. GY.-t, a 36 éves CS. M.-et, valamint a 23 éves K. V.-t, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt.