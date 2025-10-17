Ötvenegy éves korában meghalt Egyed Zsolt, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője – adta hírül a közösségi oldalán Sneider Tamás, a párt korábbi elnöke. Úgy fogalmazott:
Meghalt Egyed Zsolt, a Jobbik politikusa
A korábbi országgyűlési képviselő 51 éves volt.
Életvidám, humoros bajtársunk volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és rengeteg előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért, bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte.
Isten nyugosztoljon Zsolt! – búcsúztatta Sneider Tamás.
