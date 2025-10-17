Egyed Zsoltpolitikusmeghaltborsodi

Meghalt Egyed Zsolt, a Jobbik politikusa

A korábbi országgyűlési képviselő 51 éves volt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 15:58
Egyed Zsolt Forrás: Facebook
Ötvenegy éves korában meghalt Egyed Zsolt, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője – adta hírül a közösségi oldalán Sneider Tamás, a párt korábbi elnöke. Úgy fogalmazott:

Életvidám, humoros bajtársunk volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és rengeteg előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért, bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte. 

Isten nyugosztoljon Zsolt! – búcsúztatta Sneider Tamás. 

 

 

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

