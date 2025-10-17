Menczer Tamás: Ennél tiszásabbak nem is lehetnének + videó

– Tisza-adót vetnének ki a nyugdíjakra is – mondta egy televíziós interjúban Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Felidézte: ezt egy Simonovits András nevű ember mondta.

Simonovits András (Fotó: képernyőfotó)

A politikus elmagyarázta, hogyan lehet a tiszás szakértő mondatait lefordítani: túl sok pénzük van a nyugdíjasoknak, az időseknek.

Túl bőkezű a rendszer, meg kell őket adóztatni, el kell venni a pénzt, ráadásul nem is kis kulccsal, 20 százalékkal.

– Ez azt jelenti, hogy átlagnyugdíj esetén 50 ezer forint egy hónapban, 50 ezer forintnak kampó. Egy évben 600 ezer forintnak kampó. Ennyit vennének el – számolta ki a kormánypárti politikus.

Menczer azt is felidézte, hogy Magyar Péter elkezdte bizonygatni: ezek a szakértők nem tiszások.

– Ez a Simonovits nevű. Ez sem tiszás. Nem tiszás?

Hát ezek az úgynevezett szakértők, akiket itt láttunk, ezek az emberek mind a Tisza-szigetek rendezvényein vesznek részt. Ők tartják az előadásokat, ők képzik a tiszásokat, ők írják a programot, és ők szabnak irányt.

Hát ez a Simonovits el is mondta egy másik videóban, amikor valami programról beszélt, hogy »ezt nem én találtam ki, ezt kérték« – magyarázta a Fidesz kommunikációs igazgatója, megismételve, nyilván a tiszások kérték ezt Simonovitstól.

A kormánypárti politikus arról szólt, hogy Simonovits egy harmadik videóban azt mondja: az a fontos, hogy megnyerjük a választást. Mi, tiszások.

– Ő nem tiszás? Petschnig Mária Zita nem tiszás? Kéri László nem tiszás? Bod Péter Ákos nem tiszás?

Aki elmondta, hogy találkozik és konzultál a Tisza Párt vezetőivel és más szakértőivel? Hát ennél tiszásabbak nem is lehetnének.

El akarják venni az idősek pénzét is. Ezért fontos, hogy mindenki tudja, hogy gondolkozni kell, mérlegelni kell, hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre – zárta gondolatait Menczer Tamás.