Forsthoffer Ágnes saját magát járatta le + videó

– Magyar Péter azt mondja, hogy mi lejárattuk Forsthoffer Ágnest. Hát nem, hát ő járatta le saját magát, meg a pártot – fogalmazott Menczer Tamás a Harcosok órájában, ahol azt a beszélgetést idézte fel, amikor a Tisza frissen megválasztott alelnöke azt sem tudta, ő maga indul-e a 2026-os országgyűlési választáson a saját választókerületében.

A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta,

az ember, ha nem Magyar Péternek hívják, hölgyekkel tisztelettel bánik, és én is igyekszem, tehát véletlenül sem nőiségében vagy személyében, de a politikusi minőségében csak röhögni lehet rajta.

Forsthoffer Ágnes nemrégiben a Tisza saját médiájának, a Kontrollnak nyilatkozva beszélt arról, hogy nincs információja arról, ki fog az adott térségben elindulni. – Igazából semelyik választókerületről nem tudom – mondta, majd az is kiderült, azt sem tudja, ő indul-e.

– Hát ilyet hallottál már? Hát alelnök. Nem tudom a másikról…

Nem tudom a képviselőjelöltekről, nem tudom a választókörzetekről, nem tudom magamról, azt se tudom, hogy tudom-e magamról, de azt hiszem, hogy nem tudom magamról, és ő az alelnök.

És utána Magyar Péter azt mondja, hogy mi lejárattuk Forsthoffer Ágnest. Hát nem, hát ő járatta le saját magát, meg a pártot – vélekedett Menczer Tamás.