Menczer Tamás: Van, aki szerint inkább pusztuljon az ország + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint nem olyan emberekre, politikusokra kellene bízni az országot, akik adót emelnének, elvennék a nyugdíjat, és támogatják a háborút.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 28. 19:46
Egy, a Tisza Pártot támogató férfi a párt háborús menetén elmondta, őt nem érdekli, ha adót emelnek, a nyugdíjat is elveszik, csökkentik a gyerekjóléti kiadásokat, nem érdekli a háború és Ukrajna uniós tagsága sem.

Menczer Tamás szerint nagyon fontos, hogy mindenki gondolja át, hogy ilyen emberekre, ilyen szavazókra, ilyen szakértőkre és ilyen politikusokra akarja-e bízni az országot, akik a józan észt teljesen a sarokba tették, és pusztán a gyűlölet alapján azt mondják, hogy inkább pusztuljon az egész ország, csak ne Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP vezesse. 

Én nem gondolom, hogy ilyen emberekre, ilyen szakértőkre és ilyen politikusokra kellene bízni Magyarországot

 – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.  

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

