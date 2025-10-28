Menczer Tamás: Van, aki szerint inkább pusztuljon az ország + videó

Egy, a Tisza Pártot támogató férfi a párt háborús menetén elmondta, őt nem érdekli, ha adót emelnek, a nyugdíjat is elveszik, csökkentik a gyerekjóléti kiadásokat, nem érdekli a háború és Ukrajna uniós tagsága sem.

Menczer Tamás szerint nagyon fontos, hogy mindenki gondolja át, hogy ilyen emberekre, ilyen szavazókra, ilyen szakértőkre és ilyen politikusokra akarja-e bízni az országot, akik a józan észt teljesen a sarokba tették, és pusztán a gyűlölet alapján azt mondják, hogy inkább pusztuljon az egész ország, csak ne Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP vezesse.

Én nem gondolom, hogy ilyen emberekre, ilyen szakértőkre és ilyen politikusokra kellene bízni Magyarországot

– mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.