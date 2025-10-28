sírkertnyitvatartásMindenszentekHalottak napjatemető

Hosszabb nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi sírkertek

Meghosszabbított nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők a mindenszentek és a halottak napja időszakában – közölte a Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 28. 18:17
Fotó: Mohai Balázs Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindenszentek és halottak napja időszakában meghosszabbított nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők – közölte a Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója. Hozzátették: a korábbi évekhez hasonlóan idén is biztosítják, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről.  

Budapest, 2024. október 31. Virágárusok a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én. MTI/Hegedüs Róbert
Virágárusok a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

Ennek érdekében az Új köztemető, az óbudai, a budafoki, a csepeli, a kispesti, a megyeri, a pestszentlőrinci, a cinkotai, a pesterzsébeti, a rákospalotai és a farkasréti temető, a csömöri sírkert, a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, valamint a kispesti öregtemető az ünnep időszakában

 meghosszabbított nyitvatartás mellett, október 30-tól november 2-ig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

Az Új köztemetőben, a farkasréti és az óbudai temetőben november 1-jén délután négy órától a temetőlátogatókkal közös mécsesgyújtást tartanak, csatlakozva a V. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz.

A köztemetők irodáiban november 1-jéig meghosszabbított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket.

Behajtási tilalom is érvényben lesz, de vannak kivételek

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy október 31-től november 2-ig az idén is tilos gépjárművel behajtani a fővárosi temetőkbe. 

Ez alól kivétel az Új köztemető, ahova – a forgalomtól függően – október 31-én reggel 7 órától november 2-án este 8 óráig díjmentesen lehet behajtani. A temető nagy területére tekintettel október 31-én és november 1-jén 8 és 17 óra között kisbusz segíti az idősek és távoli parcellákba érkezők közlekedését.

A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek ebben az időszakban is időkorlátozás nélkül hajthatnak be a BTI temetőibe, ha ezt a sírkertek gyalogosforgalmának sűrűsége lehetővé teszi.

A Budapesti Közművek arra kéri az idős, illetve mozgásukban korlátozott látogatókat, hogy ezeken a napokon lehetőség szerint inkább a kisebb forgalmú, délelőtti órákban keressék fel a fővárosi sírkerteket.

A biztonságos temetőlátogatás és a forgalom zavartalansága érdekében a temetőkben megerősített rendészeti szolgálatot biztosítanak,

emellett a kerületi rendőrségi egységek, közterület-felügyelők és a polgárőrség tagjai is járőröznek a forgalmas napokon – írták.

A fővárosi temetők látogatási rendjével kapcsolatos további tudnivalók elérhetőek a bti.budapestikozmuvek.hu weboldalon.

Borítókép: Illusztráció (MTI/Mohai Balázs)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu