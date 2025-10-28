Hosszabb nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi sírkertek

Mindenszentek és halottak napja időszakában meghosszabbított nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők – közölte a Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója. Hozzátették: a korábbi évekhez hasonlóan idén is biztosítják, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről.

Virágárusok a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Ennek érdekében az Új köztemető, az óbudai, a budafoki, a csepeli, a kispesti, a megyeri, a pestszentlőrinci, a cinkotai, a pesterzsébeti, a rákospalotai és a farkasréti temető, a csömöri sírkert, a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, valamint a kispesti öregtemető az ünnep időszakában

meghosszabbított nyitvatartás mellett, október 30-tól november 2-ig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

Az Új köztemetőben, a farkasréti és az óbudai temetőben november 1-jén délután négy órától a temetőlátogatókkal közös mécsesgyújtást tartanak, csatlakozva a V. országos mindenszenteki mécsesgyújtáshoz.

A köztemetők irodáiban november 1-jéig meghosszabbított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket.

Behajtási tilalom is érvényben lesz, de vannak kivételek

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy október 31-től november 2-ig az idén is tilos gépjárművel behajtani a fővárosi temetőkbe.

Ez alól kivétel az Új köztemető, ahova – a forgalomtól függően – október 31-én reggel 7 órától november 2-án este 8 óráig díjmentesen lehet behajtani. A temető nagy területére tekintettel október 31-én és november 1-jén 8 és 17 óra között kisbusz segíti az idősek és távoli parcellákba érkezők közlekedését.

A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek ebben az időszakban is időkorlátozás nélkül hajthatnak be a BTI temetőibe, ha ezt a sírkertek gyalogosforgalmának sűrűsége lehetővé teszi.

A Budapesti Közművek arra kéri az idős, illetve mozgásukban korlátozott látogatókat, hogy ezeken a napokon lehetőség szerint inkább a kisebb forgalmú, délelőtti órákban keressék fel a fővárosi sírkerteket.

A biztonságos temetőlátogatás és a forgalom zavartalansága érdekében a temetőkben megerősített rendészeti szolgálatot biztosítanak,

emellett a kerületi rendőrségi egységek, közterület-felügyelők és a polgárőrség tagjai is járőröznek a forgalmas napokon – írták.