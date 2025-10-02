Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Mráz Ágoston Sámuel: Rendkívül ciki a Tisza elmaradt jelöltállítása – itt nézheti élőben! + videó
Harcosok órájaNézőpont Intézetnémeth balázsMráz Ágoston Sámuel

Mráz Ágoston Sámuel: Rendkívül ciki a Tisza elmaradt jelöltállítása – itt nézheti élőben! + videó

A Nézőpont Intézet vezetője szerint sértődött emberek segítik Magyar Pétert

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 8:12
Mráz Ágoston Sámuel Harcosok órája
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mráz Ágoston Sámuelt kérdezte Németh Balázs műsorvezető a Harcosok órája csütörtöki adásában.  A Nézőpont Intézet vezetője elsőként az országos felmérésekről beszélt, melyek közül a Nézőpont Fidesz előnyt mért, a többivel szemben. Az elemző azt mondta, másfél évtizede folyik a Nézőpont ellen egy hadjárat a baloldali közvélemény-kutatók részéről. 

– Mi azt állítjuk, több mint hárommillió ember szimpatizál a Fidesszel, melyből automatikusan nem következik, hogy adott napon a jelenlegi kormánypártra is szavazna mind 

– mondta, felidézve, választást kell mérni, nem közvéleménykutatást. 

A Tisza elhalasztott jelöltállításáról azt mondta, rendkívül ciki. 

– Magyar Péternek későn szóltak, hogy nem indulhat mindenhol, látszik, hogy a Tisza megmaradt egyszemélyes pártnak.

 Ráadásul saját vállalását nem tudta ezzel a halasztással teljesíteni, már harmadszor tolja el a jelöltek kiválasztását. Nincsenek megfelelő szakértők, hivatásos politikusok körülötte – vélekedett, hozzátéve, a már ismert jelöltek sem feddhetetlenek.

Vejkey Györgyről, a Magyar Péter új kabinetfőnökéről például kiderült, szeretett volna a jelenlegi kormányba is beépülni, de nem járt sikerrel, így elmondható, hogy ismét egy sértődött emberről van szó. 

A magyar kormányt ajnározó Magyar Péter videókról Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, ez is magyarázza, hogy 

a Tisza szavazók egyharmada nem szimpatizál Magyar Pétert, csupán a kormányellenesség tartja őket össze. 

– Csak azért támogatják, mert elhitték, mit mondott, és a közvélemény-kutatók is nagyban befolyásolják őket, úgy gondolkodik a harmaduk, hogy mindegy, Magyar Péter milyen, a kormányellenesség erősebb – mondta, jelezve, ez nem jelenti azt, hogy mindenáron rá fognak szavazni áprilisban.

Mráz Ágoston Sámuel beszélt arról is, hogy Tarr Zoltán a mesterséges intelligenciára fogta az ominózus etyeki fórumon elhangzottakat. – SZDSZ-es tempó – mondta, jelezve, érzhető, hogy Tarr ott nagyon leszerepelt, hiszen Tanács Zoltán már a Tisza új tanácsadója. 

– Tarr Zoltán szemben én bízom az emberek természetes intelligenciájában, hogy megítéljék az ott elhangzottak súlyát

– mondta.

A beszélgetésben szóba került Magyar Péter egyre kevesebb embert megmozgató országjárásáról is, ahova utaztatják a támogatókat. – Magyar Péter egy Facebook-politikus, akinek a képek kellenek. Négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péterrel próbálták megszólaltatni a vidékieket, de látható, hogy 

ezek a fórumok nem váltanak ki érdeklődést, a helyiek nem mennek el, legfeljebb a cirkuszi mulatság miatt.

Végül a Nézőpont vezetője úgy fogalmazott, az október 23-i békemenet, valamint a Tisza nemzeti menete nem fogja eldönteni a választást, de a számháború zajlik. Mind a két rendezvényen sokan lesznek, a kérdés, az adott politikusok meg tudják-e szólaltatni az ott lévőke mellett azokat, akik otthon maradnak. 

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekkibertér

Politikai háború a kibertérben

Pokol Béla avatarja

Már nem a tömegmédia támogatása döntő a politikai versenyben, hanem az influenszerek podcastjei, az internetes videós interjúk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu