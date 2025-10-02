Mráz Ágoston Sámuel: Rendkívül ciki a Tisza elmaradt jelöltállítása – itt nézheti élőben! + videó

Mráz Ágoston Sámuelt kérdezte Németh Balázs műsorvezető a Harcosok órája csütörtöki adásában. A Nézőpont Intézet vezetője elsőként az országos felmérésekről beszélt, melyek közül a Nézőpont Fidesz előnyt mért, a többivel szemben. Az elemző azt mondta, másfél évtizede folyik a Nézőpont ellen egy hadjárat a baloldali közvélemény-kutatók részéről.

– Mi azt állítjuk, több mint hárommillió ember szimpatizál a Fidesszel, melyből automatikusan nem következik, hogy adott napon a jelenlegi kormánypártra is szavazna mind

– mondta, felidézve, választást kell mérni, nem közvéleménykutatást.

A Tisza elhalasztott jelöltállításáról azt mondta, rendkívül ciki.

– Magyar Péternek későn szóltak, hogy nem indulhat mindenhol, látszik, hogy a Tisza megmaradt egyszemélyes pártnak.

Ráadásul saját vállalását nem tudta ezzel a halasztással teljesíteni, már harmadszor tolja el a jelöltek kiválasztását. Nincsenek megfelelő szakértők, hivatásos politikusok körülötte – vélekedett, hozzátéve, a már ismert jelöltek sem feddhetetlenek.

Vejkey Györgyről, a Magyar Péter új kabinetfőnökéről például kiderült, szeretett volna a jelenlegi kormányba is beépülni, de nem járt sikerrel, így elmondható, hogy ismét egy sértődött emberről van szó.

A magyar kormányt ajnározó Magyar Péter videókról Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, ez is magyarázza, hogy

a Tisza szavazók egyharmada nem szimpatizál Magyar Pétert, csupán a kormányellenesség tartja őket össze.

– Csak azért támogatják, mert elhitték, mit mondott, és a közvélemény-kutatók is nagyban befolyásolják őket, úgy gondolkodik a harmaduk, hogy mindegy, Magyar Péter milyen, a kormányellenesség erősebb – mondta, jelezve, ez nem jelenti azt, hogy mindenáron rá fognak szavazni áprilisban.

Mráz Ágoston Sámuel beszélt arról is, hogy Tarr Zoltán a mesterséges intelligenciára fogta az ominózus etyeki fórumon elhangzottakat. – SZDSZ-es tempó – mondta, jelezve, érzhető, hogy Tarr ott nagyon leszerepelt, hiszen Tanács Zoltán már a Tisza új tanácsadója.

– Tarr Zoltán szemben én bízom az emberek természetes intelligenciájában, hogy megítéljék az ott elhangzottak súlyát

– mondta.