Exkluzív: Brüsszelnek üzent választási győzelme után Andrej Babis

  Nem az ország tartja el a falvakat, hanem a magyar falvak tartják meg az országot
Magyar faluNagy JánosKékedi László

Nem az ország tartja el a falvakat, hanem a magyar falvak tartják meg az országot

Falufát avattak szombaton a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszegapátiban. Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a falufa avatásán kifejtette, minden község története „az itt élő és a korábban itt élt családok sorsfonalaiból van összeszőve”.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 21:57
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Nem az ország tartja el a falvakat, hanem a magyar falvak tartják meg az országot – mondta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár szombaton a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszegapátiban. Nagy János a falufa avatásán kifejtette, minden község története „az itt élő és a korábban itt élt családok sorsfonalaiból van összeszőve”. A falufa pedig pontosan ennek a megjelenítése.

Elmondta, Budapesten körülbelül 1,5 millióan élnek, a falvakban kétszer ennyien. Sok ellenzéki politikus kétségbe vonta, hogy miért kell falufákat avatni. – De ha Budapesten nem kell különösebb indok emlékjelek állítására, akkor a magyar falvakon sem lehet ezt számon kérni – húzta alá.

Nagy János emlékeztetett, hat éve indult „a 15 éves kormányzás egyik legsikeresebb fejlesztési terve, a Magyar falu program”, majd felidézte a háborúk és a kommunizmus időszakát, a birtokelkobzásokat, megjegyezve: 

amikor Európában a háborús készülődésről beszélnek, legutóbb épp a koppenhágai uniós csúcson, akkor neki nagyapja történetei jutnak eszébe.

Amikor az „ellenzék új üstököse a vagyonadóról kezd hadoválni”, az sokakban szintén rossz emlékeket idéz fel. – Ne hagyjuk csapdába csalni magunkat, ők maguk mondták, ha egyszer megszerzik a hatalmat, onnantól bármit lehet. És az ilyen bármiből a magyar embereknek még sosem sült ki semmi jó – húzta alá.

Az államtitkár emlékeztetett, az első falufát Kékedi László alkotta meg, minden vármegyében elhelyeznek egyet a Magyar falu program pályázatának keretében és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően. Szombaton a tizenharmadikat avatták fel.

Az eseményen felszólalt még Vitányi István fideszes országgyűlési képviselő és Tarsoly Attila polgármester is.

Borítókép: Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (k), Vitányi István, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b) és Tarsoly Attila (Fidesz–KDNP) polgármester a falufa ünnepélyes átadásán Körösszegapátiban 2025. október 4-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


Bayer Zsolt
idezojelekJuhász Péter

Juhász Péter, a „jogvédő”

Bayer Zsolt avatarja

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

