– Nem az ország tartja el a falvakat, hanem a magyar falvak tartják meg az országot – mondta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár szombaton a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszegapátiban. Nagy János a falufa avatásán kifejtette, minden község története „az itt élő és a korábban itt élt családok sorsfonalaiból van összeszőve”. A falufa pedig pontosan ennek a megjelenítése.

Elmondta, Budapesten körülbelül 1,5 millióan élnek, a falvakban kétszer ennyien. Sok ellenzéki politikus kétségbe vonta, hogy miért kell falufákat avatni. – De ha Budapesten nem kell különösebb indok emlékjelek állítására, akkor a magyar falvakon sem lehet ezt számon kérni – húzta alá.

Nagy János emlékeztetett, hat éve indult „a 15 éves kormányzás egyik legsikeresebb fejlesztési terve, a Magyar falu program”, majd felidézte a háborúk és a kommunizmus időszakát, a birtokelkobzásokat, megjegyezve:

amikor Európában a háborús készülődésről beszélnek, legutóbb épp a koppenhágai uniós csúcson, akkor neki nagyapja történetei jutnak eszébe.

Amikor az „ellenzék új üstököse a vagyonadóról kezd hadoválni”, az sokakban szintén rossz emlékeket idéz fel. – Ne hagyjuk csapdába csalni magunkat, ők maguk mondták, ha egyszer megszerzik a hatalmat, onnantól bármit lehet. És az ilyen bármiből a magyar embereknek még sosem sült ki semmi jó – húzta alá.

Az államtitkár emlékeztetett, az első falufát Kékedi László alkotta meg, minden vármegyében elhelyeznek egyet a Magyar falu program pályázatának keretében és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően. Szombaton a tizenharmadikat avatták fel.

Az eseményen felszólalt még Vitányi István fideszes országgyűlési képviselő és Tarsoly Attila polgármester is.