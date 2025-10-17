Rendkívüli

Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok

BalatonBanánéghajlat

Szépen érik már a banán a Balatonnál

A banán termesztése már Magyarországon is lehetséges: Magyar Bálint termelő 1100 négyzetméteres siófoki telkén 20-22 banánfajta nő.

Magyar Nemzet
Forrás: sonline.hu2025. 10. 17. 6:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Bálint az évek során igazi trópusi kertet varázsolt siófok-kiliti kertjében, ahol bebizonyította, hogy a banán termesztése a mi klímánkon is lehetséges. A hideg beállta előtt természetesen téliesíteni kell a növényeket a siófoki pálma- és banánkertben is. – A banánok fölé már felhúztam a fóliát. Van egy ablakkerethez hasonló faszerkezetem, melyre ilyenkor ősszel csak rá kell fúrnom a fóliát. A legtöbb banánfajta már 10–12 fok alatt nem érzi jól magát, és mostanában esténként már hűvös van – magyarázza a tulajdonos a Somogy vármegyei hírportálnak.

Magyar Bálint szerint a kék banán sokkal finomabb, mint a boltban kapható fajta. (Forrás: Facebook/Pálma és banánkert Siófok)

Banán termesztése a siófoki pálma- és banánkertben 

A kertben jelenleg 20–22 banánfajta nő, de Bálint szerint világszerte több mint 1200 termőbanán létezik. Az egyik legkülönlegesebb a kék banán, amely miatt annak idején, mintegy tizennégy éve, elindította a növényárusítást.– Ez a fajta bírja a hideget, ráadásul nagyon finom is. Ha csak ez lenne, nem is kellene fóliát használnom, de mivel mellette sok különleges, csíkos levelű és ritka banán is van, mindet védeni kell a hidegtől – magyarázza.

A kert déli részén – ha süt a nap – még januárban is képes 20–25 fokot biztosítani. Éjszaka pedig automatikusan bekapcsol a klíma, ha a hőmérséklet 14 fok alá esik. A siófoki botanikus kert tulajdonosa szerint az éghajlatváltozás miatt ma már egészen más növények érzik jól magukat Magyarországon, mint néhány évtizede. 

– Huszonöt éve még korcsolyáztunk a Balatonon, most meg már nemhogy nem fagy be, hanem a pálmák és a banánok is teremnek. Ha valaki ezt akkor mondja nekem, nem hittem volna el. Ma viszont ez a valóság 

– teszi hozzá a dísznövénykertész.

A kék banán a legjobb ízű

A banánok közül több fajta is termőre fordult. A kék banán egy-két héten belül beérik, jövőre pedig húsz különböző fajtát lehet majd látni az udvarban. Egy-egy fürtön akár 70–80 banán is lehet, de vannak olyan fajták, amelyek harminc kiló termést hoznak. A szakember szerint a boltokban kapható Cavendish-banán, ami banánültetvényeken terem, ízben nem vetekedhet az otthon termő egzotikus fajtákkal. – A szupermarketekben kapható banánok vastaghéjúak és könnyen szállíthatók, de nem különösebben finomak. 

A kék banán ezzel szemben ezerszer jobb ízű, viszont annyira vékony héjú, mint egy papírlap, így szállítani lehetetlen lenne.

Hogyan teleltethő a banán a hazai éghajlaton? Olvassa el a sonline.hu oldalán.

Borítókép: Magyar Bálint kék banánjai már lassan beérnek (Forás: Facebook/Pálma és banánkert Siófok)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu