Eszkalálódik a Tisza-téboly: összeállt a veszélyes őrültek egylete + videó

A Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra azt hangsúlyozta a Facebook közösségi platformon közzé tett videójában, hogy a Tisza Párton kívül senki nem akarja a nyugdíjak megadóztatását: – A Tisza nyugdíjadót akar. Rajtuk kívül senki a világon, és ha rajtunk múlik, nem is lesz soha – mondta.

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Szentkirályi Alexandra megütközve sorolta a tiszás terveket: nyugdíjcsökkentés, Nők 40 eltörlése és büntetése, nyugdíjadó... téboly – fogalmazott, hozzátéve, hogy

a Tisza veszélyes őrültek egylete, tartsuk őket jó távol a kormányrúdtól!

Ehhez nincs más dolgunk, mint két jó nagy X-et húzni a Fidesz mellé áprilisban – magyarázta: – Mi tiszteljük az időseket, megvédjük a nyugdíjakat, 13. havi nyugdíjat adunk és a 14. havin dolgozunk. Szerintünk ez a helyes irány szüleink és nagyszüleink felé, akik felépítették ezt a csodálatos országot, ahol élünk.