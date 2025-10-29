nyugdíjadóTisza PártNők40

Eszkalálódik a Tisza-téboly: összeállt a veszélyes őrültek egylete + videó

A Tisza nyugdíjadót akar, és eltörölné a Nők 40 programot, de két jó X-szel eredményesen lehet védekezni a megveszekedett terv ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 18:41
Sokat vesztenének a nyugdíjasok, ha a Tisza Párt megadóztatná a juttatást Fotó: MTI/ Bruzák Noémi Forrás:
A Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra azt hangsúlyozta a Facebook közösségi platformon közzé tett videójában, hogy a Tisza Párton kívül senki nem akarja a nyugdíjak megadóztatását: – A Tisza nyugdíjadót akar. Rajtuk kívül senki a világon, és ha rajtunk múlik, nem is lesz soha – mondta.

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Szentkirályi Alexandra megütközve sorolta a tiszás terveket: nyugdíjcsökkentés, Nők 40 eltörlése és büntetése, nyugdíjadó... téboly – fogalmazott, hozzátéve, hogy

a Tisza veszélyes őrültek egylete, tartsuk őket jó távol a kormányrúdtól!

Ehhez nincs más dolgunk, mint két jó nagy X-et húzni a Fidesz mellé áprilisban – magyarázta: – Mi tiszteljük az időseket, megvédjük a nyugdíjakat, 13. havi nyugdíjat adunk és a 14. havin dolgozunk. Szerintünk ez a helyes irány szüleink és nagyszüleink felé, akik felépítették ezt a csodálatos országot, ahol élünk.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


