Szentkirályi Alexandra elmondta, miért ideges Magyar Péter + videó

– Nem csoda, hogy Magyar Péter ideges, hiszen napvilágra került, hogyan akar a Tisza a hatalomra kerülése esetén adót emelni, elvenni a nyugdíjasok pénzét, vagy épp bevezetni az örökösödési illetéket és más adókat, amelyek a magyar embereket sújtanák – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában rámutatott, a Tisza Párt azt tervezte, hogy a választásokig nem derülnek ki az adóemelési tervei, nem véletlenül mondták maguk a tiszás politikusok sem, hogy ha mindent elmondanak, akkor megbuknak.

Most viszont nyilvánosságra kerültek a tervek, feketén-fehéren

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

A politikus bejegyzésében hangsúlyozta:

„Amíg a Tisza a jól ismert baloldali adóemelésben hisz, mi azt gondoljuk, hogy az adókat csak csökkenteni szabad, és meg kell becsülni a magyar emberek munkáját.”

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült, hogy a Tisza Párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A baloldali párt gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Simonovits egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle.

Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, hogy „nem normális”, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és „kiélezi a feszültségeket” az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

