Hamarosan kezdődnek az őszi szóbeli érettségik

Október 27-én befejeződtek az október–novemberi érettségi írásbeli vizsgák. Az idei őszi vizsgasorozatban több mint 24 ezer diák adott számot tudásáról országszerte.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 13:01
Október 27-én befejeződtek a 2025. október–novemberi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Oktatási Hivatal.

Szolnok, 2025. május 6. Diákok a matematika írásbeli érettségi vizsgán a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban 2025. május 6-án. MTI/Mészáros János
Lezárultak az őszi írásbeli érettségi vizsgák – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Mészáros János)

A tíz vizsganapon 221 intézményben összesen mintegy 24 390 érettségiző adott számot tudásáról különböző tantárgyakból.

Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és azok javítási-értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal, az előzetes ütemezésnek megfelelően, folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján,

 október 28-án 14 órától valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen.

A vizsgaidőszak novemberben a szóbelikkel folytatódik:

november 6. és 10. között az emelt szintű szóbeli vizsgákat tartják,

96 helyszínen, 964 tantárgyi bizottság előtt, összesen több mint 14 300 vizsgával.

Ezt követően

 a középszintű szóbelikre november 17–21. között kerül sor.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


