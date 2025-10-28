Hamarosan kezdődnek az őszi szóbeli érettségik

Október 27-én befejeződtek a 2025. október–novemberi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Oktatási Hivatal.
A tíz vizsganapon 221 intézményben összesen mintegy 24 390 érettségiző adott számot tudásáról különböző tantárgyakból.
Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és azok javítási-értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal, az előzetes ütemezésnek megfelelően, folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján,
október 28-án 14 órától valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen.
A vizsgaidőszak novemberben a szóbelikkel folytatódik:
november 6. és 10. között az emelt szintű szóbeli vizsgákat tartják,
96 helyszínen, 964 tantárgyi bizottság előtt, összesen több mint 14 300 vizsgával.
Ezt követően
a középszintű szóbelikre november 17–21. között kerül sor.
Az érettségikkel kapcsolatos további információk itt olvashatók.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)