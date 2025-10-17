oktatásNémetországteljesítménymigránsfelmérés

Mélyrepülésben a közoktatás Németországban

Németországban országszerte drasztikusan romlanak a diákok tanulási eredményei, főként matematikából és természettudományokból. A teljesítmény minden szövetségi államban és iskolatípusban romlott. A felmérés nem szól a tanárok által emlegetett legfőbb okról: a migrációról. A migráns diákok ugyanis drasztikusan rontják a színvonalat.

Munkatársunktól
2025. 10. 17. 8:46
A németországi középiskolákban drasztikusan romlott a diákok teljesítménye a migránsok miatt. Fotó: CARSTEN KOALL Forrás: DPA
A németországi tanulók több mint negyede nem teljesítette az érettségihez szükséges minimumkövetelményeket – írja a Tagesschau.

Zuhan a középiskolás diákok teljesítménye Németországban.
Zuhan a középiskolás diákok teljesítménye Németországban. Fotó: DPA

Az IQB Education Trends 2024, a kilencedikesek matematikai, biológiai, kémiai és fizikai kompetenciáit vizsgáló országos összehasonlító tanulmány eredményei nem túl biztatók – állítják a tanulmány szerzői, akik az Institute for Quality Development and Education (IQB) munkatársai. A felmérésben körülbelül ötvenezer kilencedikes diák vett részt, több mint 1500 iskolából. A teljesítménycsökkenés különösen szembetűnő az úgynevezett MSA-ban, a középiskolai érettségi minimumkövetelményében. Ezt kell a fiataloknak a 10. osztály végére elérniük, ha középiskolába szeretnének járni. 

A társadalmilag-gazdaságilag jobb helyzetben lévő családokból származó diákok magasabb készségpontszámokat értek el, mint a hátrányos helyzetben lévő családokból származók. Jelentős különbségek mutatkoznak a tartományok között. 

A teljesítménycsökkenés mind a 16 tartományt érinti, de jelentős különbségek mutatkoztak: Bajorország, Baden-Württemberg és Szászország mind a négy tantárgyban jelentősen meghaladja az országos átlagot, míg Bréma, Hessen, Észak-Rajna–Vesztfália és Saarland érte el a legalacsonyabb értékeket.

Az érintett diákok közül hárman arab migráns hátterűek, a negyedik fiatal olasz származású. Illusztráció.
Fotó: AFP

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, már egy ideje figyelmeztetnek a német illetékesek arra, hogy súlyos oktatási válságban szenved Németország. Nem segít a helyzeten az egyre súlyosbodó tanárhiány sem. A tanárok iránti igény mind nagyobb lesz. Mindenekelőtt a tartományoknak több tanárt kell képezniük, legalábbis ezt mondják a szakemberek. 

Nem csoda ugyanakkor, hogy egyre több tanár hagyja el a pályát, sok helyen ugyanis a migránsok a saját kultúrájukat akarják ráerőltetni az iskolákra. A V4NA nemrég számolt be arról például, hogy radikalizálódott muszlim diákok „saríarendőrség” felállítását tervezték a Düsseldorf melletti Neuss egyik középiskolájában.

Az érintett diákok közül hárman arab migráns hátterűek, a negyedik fiatal olasz származású. Követeléseik között szerepelt a péntek délutánok szabaddá tétele, hogy a muszlim vallású diákok nyugodtan imádkozhassanak. A 17–19 éves muszlim fiatalok kilátásba helyezték olyan idejétmúlt büntetések visszaállítását is, mint például a megkövezés.

A Magyar Nemzetben olvashattak arról, hogy megrázó interjút adott a Focus magazinnak egy olyan németországi iskola volt igazgatója, ahol túlnyomórészt migránsok tanulnak. A tanár pokoli állapotokról számolt be, a mindennapok részévé váltak a késes támadások és zaklatások. 

 

Borítókép: A németországi középiskolákban drasztikusan romlott a diákok teljesítménye a migránsok miatt (Fotó: AFP)

