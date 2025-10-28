Rendkívüli

A kormány olcsóbbá teszi a parkolást + videó

Megszüntetik a kényelmi díjat az egész ország területén, így évente több milliárd forint marad az autósok zsebében. Csak Budapesten két és fél milliárd forintot fizettek ki tavaly, 34 millió parkolással. Szentkirályi Alexandra rámutatott: amíg a baloldal felszámolja a parkolókat és drágítja a parkolást, a kormány egyszerűbbé és olcsóbbá teszi.

2025. 10. 28. 13:43
– Jövőre kevesebbet fizetsz, hogyha mobillal parkolsz – jelentette ki Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetőjének videójából kiderül, hogy Magyarország kormánya azon dolgozik, hogy a mobil szolgáltatások átláthatóbbak, egyszerűbbek és olcsóbbak legyenek.

Idén 34 millió mobilparkolás várható Budapesten, és

ennek a kényelmi díja két és fél milliárd forint.

A jövőben ez a pénz a budapestiek zsebében marad – tette hozzá a frakcióvezető.

Felidézte: 2014 júliusában indult el a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer, amellyel lehetővé tették, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik, egyszerűen a mobiltelefonunkkal úgy tudjuk fizetni a parkolási díjat, hogy ne kelljen a zsebünkben kotorászni apró után. A nemzeti mobilfizetési rendszer nagyon egyszerű, sms-ben hívással és rengeteg applikáción keresztül is indíthatunk parkolást.

A rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik 11 éve, és az eltelt idő alapján átfogóan felülvizsgálták a működését. Ez azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működtetése úgy is biztosítható, hogyha

eltörlik a kényelmi díjat, amely jelenleg az autósokat terheli.

– A budapesti Fidesz azért dolgozik, hogy a budapestieknek több maradjon a zsebükben – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki feltöltött videójához azt írta: amíg a baloldal felszámolja a parkolókat és drágítja a parkolást, a kormány egyszerűbbé és olcsóbbá teszi.

 


