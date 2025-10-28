A kormány olcsóbbá teszi a parkolást + videó

– Jövőre kevesebbet fizetsz, hogyha mobillal parkolsz – jelentette ki Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetőjének videójából kiderül, hogy Magyarország kormánya azon dolgozik, hogy a mobil szolgáltatások átláthatóbbak, egyszerűbbek és olcsóbbak legyenek.

Szentkirályi Alexandra. Forrás: Facebook

Idén 34 millió mobilparkolás várható Budapesten, és

ennek a kényelmi díja két és fél milliárd forint.

A jövőben ez a pénz a budapestiek zsebében marad – tette hozzá a frakcióvezető.

Felidézte: 2014 júliusában indult el a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer, amellyel lehetővé tették, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik, egyszerűen a mobiltelefonunkkal úgy tudjuk fizetni a parkolási díjat, hogy ne kelljen a zsebünkben kotorászni apró után. A nemzeti mobilfizetési rendszer nagyon egyszerű, sms-ben hívással és rengeteg applikáción keresztül is indíthatunk parkolást.

A rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik 11 éve, és az eltelt idő alapján átfogóan felülvizsgálták a működését. Ez azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működtetése úgy is biztosítható, hogyha

eltörlik a kényelmi díjat, amely jelenleg az autósokat terheli.

– A budapesti Fidesz azért dolgozik, hogy a budapestieknek több maradjon a zsebükben – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki feltöltött videójához azt írta: amíg a baloldal felszámolja a parkolókat és drágítja a parkolást, a kormány egyszerűbbé és olcsóbbá teszi.