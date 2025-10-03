Olyan rosszul teljesítettünk, hogy a rendőrség megismétli a közlekedésbiztonsági ellenőrzést

Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, elsősorban a vezetés közbeni telefonálást és a biztonsági öv használatát ellenőrzik – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon pénteken.

Közúti ellenőrzés Budapesten Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, mert az akkori ellenőrzések negatív tapasztalatokat hoztak: továbbra is sok sofőr tartja vezetés közben a kezében a mobiltelefonját, és a biztonsági öv használatától is sokan eltekintenek.

A rendőrök október 6-a és 12-e között Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

A Figyelj az útra! elnevezésű akció része az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata által szervezett közlekedésbiztonsági ellenőrzésnek, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.