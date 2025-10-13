72 óra kompromisszum nélkülakcióPenészlekrétesrekordországszerte

Minden idők legnagyobb rétesével állt elő Penészlek

Több mint nyolcezer fiatal vett részt a katolikus, a református, az evangélikus egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda által szervezett, 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban a hétvégén.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 13. 15:28
Guinness-rekordkísérlet rétes Penészleken Fotó: Szon/Sipeki Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tizennyolcadik alkalommal szervezte meg a katolikus, a református, az evangélikus egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda a 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akciót.

Önkéntesek ezrei csatlakoztak a 72 óra kompromisszum nélkül akcióhoz (Forrás: Facebook)

Az október 9–12. között lezajlott akcióban országszerte és a határokon túl több száz kisebb-nagyobb közösség száz településen teljesített önkéntes szolgálatot.

A fiatalok a többi között

Környezetük megszépítésére is sokan vállalkoztak:

óvodák és iskolák dekorálása, virágültetés, szemétszedés, plébániakertek rendezése, templomtakarítás, udvari játékok felújítása, padok lefestése, közösségi házak felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között.

A legtöbben – szinte már hagyományosan – Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből csatlakoztak a projekthez, és „nagyot lendült” a Heves vármegyei résztvevők száma is – közölték a szervezők.

Borítókép: Guinness-rekordkísérlet Penészleken (Fotó: Szon/Sipeki Péter)

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Zoe  

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.