Minden idők legnagyobb rétesével állt elő Penészlek

Tizennyolcadik alkalommal szervezte meg a katolikus, a református, az evangélikus egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda a 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akciót.

Önkéntesek ezrei csatlakoztak a 72 óra kompromisszum nélkül akcióhoz (Forrás: Facebook)

Az október 9–12. között lezajlott akcióban országszerte és a határokon túl több száz kisebb-nagyobb közösség száz településen teljesített önkéntes szolgálatot.

A fiatalok a többi között

idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat,

sírokat tettek rendbe,

Penészleken pedig elkészítették a valaha volt legnagyobb magyarországi rétest.

Környezetük megszépítésére is sokan vállalkoztak:

óvodák és iskolák dekorálása, virágültetés, szemétszedés, plébániakertek rendezése, templomtakarítás, udvari játékok felújítása, padok lefestése, közösségi házak felújítása is szerepelt a vállalt feladatok között.

A legtöbben – szinte már hagyományosan – Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből csatlakoztak a projekthez, és „nagyot lendült” a Heves vármegyei résztvevők száma is – közölték a szervezők.

Borítókép: Guinness-rekordkísérlet Penészleken (Fotó: Szon/Sipeki Péter)