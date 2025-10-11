Szolgálat 50 millió órán át: hogy őrzi a közbiztonságot polgárőrség?

– A hétvégén tartják az Országos Polgárőr Szövetség, az OPSZ tisztújító küldöttgyűlését. Újra elindul az elnöki székért?

– Az elmúlt héten – a vármegyéktől beérkezett jelölések alapján – a választási és jelölőbizottság egyhangúan felkért arra, hogy folytassam a munkám. Így, amennyiben a küldöttek bizalmat szavaznak nekem, akkor immár a nyolcadik ciklusomat kezdhetem meg a polgárőrség élén. A tisztújításon felül a küldöttgyűlésen értékeljük majd az elmúlt ötéves ciklus eredményeit is, vagyis azt, hogy a polgárőrök hogyan járultak hozzá az ország közbiztonságához, milyen bűnmegelőzési munkát végeztek. Az a megállapításunk, hogy

ha a polgárőrségnek volt aranykora, akkor annak a csúcsa volt az elmúlt öt év.

Szakmai szempontból legalábbis mindenképp: a jelenleg kétezer településen önkéntes szolgálatot ellátó hetvenezer polgárőr az elmúlt öt év alatt közel ötvenmillió szolgálati órát teljesített. Ez óriási szám. Ha ezt az önkéntes munkát az államnak vagy az önkormányzatoknak meg kellett volna fizetni, akár csak kétezer forintos órabérrel is, az csaknem százmilliárd forintba került volna. Vagyis a polgárőrség jó befektetés, a polgárőrök gyakorlatilag évente húszmilliárd forint értékű szolgálati órát végeznek el a közbiztonságért.

Hetvenezer polgárőr az elmúlt öt év alatt közel ötvenmillió szolgálati órát teljesített (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Az elmúlt öt évben voltak kiemelt programok is?

– Persze. Ilyen például a határvédelem, amelyre a kormány 2022-ben kérte fel a polgárőrséget, és még abban az évben a polgárőrök tizenötezer határsértő elfogásában vettek részt. Tavaly az illegális hulladéklerakók felszámolására kaptunk kormányzati felkérést, és több mint négyezer lerakóhelyen mintegy tizenötezer köbméter illegálisan lerakott hulladékot derítettünk fel és szállíttatunk el. Idén ismét felkérést kaptunk a kormánytól, a gyermekvédelmi kiemelt projektünk mellett bekapcsolódtunk a kábítószer-kereskedelem felszámolását célzó állami programba is. Munkánkat megkönnyíti a helyismeret, ezért hasznos jelzésekkel tudunk élni a rendőrség felé.

– Milyen terveik vannak? Milyen területeken kellene javítani, változtatni?