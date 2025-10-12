Romániai Magyar Demokrata SzövetségOrbán ViktorMagyarországkormányfőRMDSZ

Orbán Viktor: A külhoni magyarság tartja egyben a nemzetet

A Transzilván Mélyvíz műsorában adott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök az erdélyi magyarság szerepéről, a nemzeti összetartozásról és a magyar–román kapcsolatok jövőjéről beszélt. Kiemelte: a határon túli magyar közösségek nemcsak támogatásra szorulnak, hanem maguk is megerősítik a magyar nemzetet. – A külhoni magyarság a héj, ami egyben tartja a kenyeret – fogalmazott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 10:57
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
A Transzilván Mélyvíz című műsornak adott interjút erdélyi tartózkodása alatt Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő az interjúban beszélt az erdélyi életérzésről, a sportról, Krasznahorkai László Nobel-díjáról, a határon túli magyarokról és az állampolgárság kérdéséről, illetve a külhoni magyarokat érintő programokról is. 

Egy évben egyszer-kétszer mindig érdemes eljönni ide. Ráadásul ugye össze van kötve a transzilván meg a magyar világ. Rengeteg személyes kapcsolaton meg sporteseményeken keresztül is. A magyar világ egyre erősebben szervezi meg magát, és ez a politikán túl a kultúrában is látszik. A határ pedig egy közigazgatási dologgá vált. Valójában a kulturális, sport- és gazdasági egységet ez már nem nehezíti, különösen azután, hogy Magyarországnak sikerült elérnie, hogy a románok is a schengeni térség részesei legyenek, ezzel nemcsak a románokon segítettünk, hanem a magyar nemzeti közösségeinken is

– jelentette ki Orbán Viktor. A magyar állampolgársággal és a külhoni magyarok honosításával kapcsolatban a kormányfő elmondta, ebben az alapvető kérdésekben sem lesz soha százszázalékos nemzeti egység.

Magyarok vagyunk, és ez nekünk nem megy. De a lényeg a többség meg a meghatározó erő. A magyarok nagy többsége pedig az erdélyi magyarok mögött áll, és azt mondják, a nemzetnek nincsenek határai. Az állampolgárság pedig nemzeti közösséget fejez ki. Ezért akinek magyar fölmenője van, vagyis saját magát magyar leszármazónak tekinti, annak a dolgok természetes rendje szerint jár a magyar állampolgárság

– emelte ki Orbán Viktor. Elmondta, emögött az álláspont mögött ma nagy többség van, ugyanakkor mindig lesznek olyanok, akik el akarják venni a külhoni magyarok szavazati jogát, ilyen a Tisza Párt, illetve a Demokratikus Koalíció is.

Az a fontos, hogy kisebbségben tartsuk őket

– jelentette ki a miniszterelnök. A külhoni magyarok támogatásával kapcsolatban kiemelte, az erdélyi, az Amerikában és Latin-Amerikában élő magyarokat is segítenie kell az anyaországnak. 

Nyilván egy diaszpórában mást kell tennünk, mint a hatalmas nagy tömbben élő milliós erdélyi magyarság esetében. A szülőföld program, az összes támogatás, ami a hitbéli azonosság megőrzését, a kulturális nyelvi azonosság megőrzését szolgálja, minden magyarnak az érdeke

– tette hozzá Orbán Viktor. Annak kapcsán, hogy ezekért a támogatásokért mit ad az erdélyi magyarság, a kormányfő kiemelte, egy óriási kereskedelmi forgalom van Románia és Magyarország között, aminek a tekintélyes részét az Erdélyben élő magyarok és a magyarországi magyarok közötti gazdasági együttműködés adja. Emellett pedig rengeteg erdélyi magyar dolgozik Magyarországon. 

Aztán van a szellemi teljesítmény. Amit a legnehezebb megérteni azoknak, akiknek az édesanyjuk nem a megfelelő meséket olvasta, amikor még gyerekek voltak, ezért balra sodródtak. De nagyon fontos dolog, hogy egy nemzetet mindig úgy kell elképzelni, a magyart mindenképpen, mint a kenyeret. A belseje, az mindig puhább és morzsolódik. Ami egyben tartja, az a héja. És a külhoni magyarság az a héj

– emelte ki a miniszterelnök. Az interjúban a miniszterelnök a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) kapcsolatban elmondta, a magyar és a román állam közötti együttműködés egyik kulcsszereplője az RMDSZ.

Az RMDSZ komoly múltat tudhat maga mögött. Ők Bukarestben a mi számunkra a józanság és az észszerűség hangja. Tehát szerintem minden magyar, függetlenül, hogy hol él, büszke lehet az RMDSZ-re, mert az RMDSZ egy minőségi kormányzati teljesítményt tud letenni az asztalra, mindig is azt tudott. Tehát ebben a román világban szerintem van is egy ilyen elismertsége

– emelte ki a miniszterelnök. Románia térségbeli helyzetével kapcsolatban elmondta, ezekben az időkben románnak lenni se könnyű. 

Egy kritikus pontján fekszik a kontinensnek ez a terület. Ez itt van a nyugati irány Magyarország felé, az is komplikált neki, akkor itt van az egész Fekete-tenger, ami magával fogja még az oroszokat is ugye. Érintkezik a Kaukázussal, a török világ felé is kapu, tehát jó román nemzetpolitikát folytatni, az nem lehet egyszerű

– jelentette ki Orbán Viktor. 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

