Orbán Viktor: Ha már most erre vagyunk képesek, mi lesz itt, ha vége a háborúnak?

Orbán Viktor a digitális polgári kör tagjainak küldött hírlevelében kiemelte, hogy a kormány folytatja a magyar gazdaság megerősítését, dacolva az ellenzéki ellenpropagandával.

Fotó: Csudai Sándor



Új hitelprogram Európa legnagyobb adócsökkentésével megspékelve

Mint jelezte, elindul a 3 százalékos fix kamatozású hitelprogram a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k)a Széchenyi-kártya-rendszer keretében, amelyet Demján Sándor örökségeként méltatott. A kezdeményezés célja, hogy új lendületet adjon a vállalkozásoknak. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány Európa legnagyobb adócsökkentését hajtja végre, ezzel biztosítva a gazdasági stabilitást. Ezzel szemben a miniszterelnök szerint a Tisza Párt adóemelést tervez, és Brüsszel, valamint Ukrajna érdekeit szolgálja.

Aki fizet, az rendeli a zenét…

– mutatott rá.

Otthonteremtés és turisztikai rekord

A kormányfő cáfolta azt az ellenzéki állítást, mely szerint válságban lenne a magyar gazdaság, rámutatva, hogy egyszerre képesek futtatni egy fix 3 százalékos otthonteremtési programot, egy szintén fix 3 százalékos kisvállalkozói hitelprogramot és az adócsökkentési programot. Kérdést intézett a jövőre vonatkozóan: „Ha már most erre vagyunk képesek, mi lesz itt, ha vége a háborúnak, és a háború nem blokkolja tovább a magyar gazdaság fejlődését?”

Szeptemberig rekordot jelentő 15 millió turista látogatott Magyarországra. A miniszterelnök gratulált az idegenforgalomban dolgozóknak, kiemelve, hogy a turizmus évről évre 13 százalékkal erősíti a magyar gazdaságot.