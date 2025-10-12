  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Orbán Viktor: Ha már most erre vagyunk képesek, mi lesz itt, ha vége a háborúnak?
Orbán ViktorstabilitáshitelprogramErdély

Orbán Viktor: Ha már most erre vagyunk képesek, mi lesz itt, ha vége a háborúnak?

Sűrű volt az elmúlt hét, amelyben a nemzeti érdekek védelme és a gazdaság erősítése állt a középpontban. Orbán Viktor miniszterelnök a heti körlevelében – amelyet a Digitális Polgári Kör tagjainak küldött – foglalta össze a legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket, hangsúlyozva a stabilitás, az adócsökkentések és a kkv-szektor támogatásának fontosságát. A kormányfő kiemelte: Ha már most erre vagyunk képesek, mi lesz itt, ha vége a háborúnak, és a háború nem blokkolja tovább a magyar gazdaság fejlődését?

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 10:29
Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a digitális polgári kör tagjainak küldött hírlevelében kiemelte, hogy a kormány folytatja a magyar gazdaság megerősítését, dacolva az ellenzéki ellenpropagandával.

A pesterzsébeti piacon járt Orbán Viktor, elindult a háború elleni aláírásgyűjtés Fidesz választási kampány
Fotó: Csudai Sándor 


Új hitelprogram Európa legnagyobb adócsökkentésével megspékelve

Mint jelezte, elindul a 3 százalékos fix kamatozású hitelprogram a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k)a Széchenyi-kártya-rendszer keretében, amelyet Demján Sándor örökségeként méltatott. A kezdeményezés célja, hogy új lendületet adjon a vállalkozásoknak. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány Európa legnagyobb adócsökkentését hajtja végre, ezzel biztosítva a gazdasági stabilitást. Ezzel szemben a miniszterelnök szerint a Tisza Párt adóemelést tervez, és Brüsszel, valamint Ukrajna érdekeit szolgálja.

Aki fizet, az rendeli a zenét…

– mutatott rá.

 

Otthonteremtés és turisztikai rekord

A kormányfő cáfolta azt az ellenzéki állítást, mely szerint válságban lenne a magyar gazdaság, rámutatva, hogy egyszerre képesek futtatni egy fix 3 százalékos otthonteremtési programot, egy szintén fix 3 százalékos kisvállalkozói hitelprogramot és az adócsökkentési programot. Kérdést intézett a jövőre vonatkozóan: „Ha már most erre vagyunk képesek, mi lesz itt, ha vége a háborúnak, és a háború nem blokkolja tovább a magyar gazdaság fejlődését?”
Szeptemberig rekordot jelentő 15 millió turista látogatott Magyarországra. A miniszterelnök gratulált az idegenforgalomban dolgozóknak, kiemelve, hogy a turizmus évről évre 13 százalékkal erősíti a magyar gazdaságot.


Nemzeti konzultáció és egy újabb Nobel-díj

Elkezdődött a nemzeti konzultáció kérdőíveinek postázása, amellyel a kormányfő szerint megvédjük a magyarok pénzét és érdekeit. Arra kérte a címzetteket, hogy szánják rá az időt a kitöltésre, és osszák meg másokkal is a fontosságát.
Kiemelt helyen szerepel üzenetében az írói siker is: Krasznahorkai László Nobel-díja nemzeti büszkeség, amely ismét bizonyítja a magyar tehetség világraszóló erejét. „Magyarnak lenni jó. Sőt szép és érdemes” – zárta a gondolatot.

 

Külhonban is a magyar érdek az első

Orbán Viktor a kolozsvári látogatásáról is beszámolt, ahol az RMDSZ-szel a külhoni magyarokért dolgozott. Megerősítette, hogy Romániával békés, erős együttműködés épül. A magyar kormányfő Románia gazdasági nehézségeit intő példaként hozta fel, aláhúzva a stabilitás kulcsfontosságú szerepét, és kijelentette: a bezzegrománozást el lehet felejteni.
A miniszterelnök az üzenetében világossá tette, hogy a kormány elutasítja Ukrajna EU-csatlakozását és pénzkövetelését, és háborúba sem megyünk. „A magyar érdek az első! Meg a második és a harmadik…” – fogalmazott.

Zsukiménes, 2025. október 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 17. kongresszusán Zsukiménesen 2025. október 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor Kolozsváron. Fotó: MTI/Kaiser Ákos


Kritikusan szólt a Tisza Pártról, amelyet brüsszeli–ukrán projektnek nevezett. Figyelmeztetett az adatszivárgási botrányra: „Átvernek, ellopják és az ukránoknak játsszák át az adataidat.” Kiemelte, hogy a Tisza Párt kórház- és iskolabezárást, valamint a mezőgazdaság kiárusítását tervezi, amit a kormány nem hagy.

 

Kkv-támogatásban élen járva

Orbán Viktor a Garantiqa adataira hívta még fel a figyelmet, melyek szerint Magyarország már a harmadik egymást követő évben segíti legintenzívebben Európában a kkv-k hitelfelvételét kezességvállalással. A garanciaállomány a GDP 3,7 százalékát teszi ki hazánkban, szemben az egy százalék körüli európai átlaggal.
A körlevél végén a miniszterelnök megköszönte a tagságot, és arra buzdított: 

Folytassuk a digitális honfoglalást!

Zárásként pedig a szeretet és az összefogás erejében való rendületlen hitét fejezte ki.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu