Orbán Viktor: Az erdélyi magyar közösség minden nap újra és újra győz + videó

A miniszterelnök az RMDSZ kongresszusán elmondott beszédéből osztott meg egy részletet. Orbán Viktor kiemelte: az erdélyi magyar közösség erős.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 9:16
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 17. kongresszusán Fotó: Kaiser Ákos Forrás: MTI//Miniszterelnöki Kommuniká
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor az RMDSZ kongresszusán mondott beszédet. A miniszterelnök most ebből osztott meg egy részletet a közösségi oldalán. 

Zsukiménes, 2025. október 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 17. kongresszusán Zsukiménesen 2025. október 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor az RMDSZ kongresszusán mondott beszédet. Fotó: MTI

Mint fogalmazott: az erdélyi magyarság az élő bizonyíték, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne. És ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el. Kiemelte:

Az erdélyi magyar közösség erős, dolgozik, nevel, terem, épít és győz. Minden nap újra és újra győz.

 

Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond az RMDSZ kongresszusán (Fotó: MTI)

