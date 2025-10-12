Orbán Viktor: Az erdélyi magyar közösség minden nap újra és újra győz + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor az RMDSZ kongresszusán mondott beszédet. A miniszterelnök most ebből osztott meg egy részletet a közösségi oldalán.

Orbán Viktor az RMDSZ kongresszusán mondott beszédet. Fotó: MTI

Mint fogalmazott: az erdélyi magyarság az élő bizonyíték, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne. És ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el. Kiemelte:

Az erdélyi magyar közösség erős, dolgozik, nevel, terem, épít és győz. Minden nap újra és újra győz.

