Újabb számok bizonyítják: csúcsformában a magyar turizmus

Idén minden eddiginél korábban, már szeptember végén átlépte a vendégforgalom a 15 millió főt – derül ki a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból. A tizenötmilliomodik vendég belföldi utazó volt, az adat pedig ismét bizonyítja: szárnyal a magyar turizmus.

2025. 10. 06. 9:55
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
– Idén minden eddiginél hamarabb, már szeptember végén átléptük a 15 millió vendéget. Ezzel az idei teljesítmény három hetet vert a tavalyi tempóra – fogalmaz hétfői Facebook-bejegyzésében a Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar turizmus nyár végi alakulása kapcsán.

Kirobbanó formában volt a nyár végén is a magyar turizmus. Fotó: Bencsik Ádám

Ez is bizonyítja, hogy Magyarország iránt töretlen az érdeklődés, a turizmus pedig nemcsak fontos pillére a nemzetgazdaságnak, hanem minden eddiginél erőteljesebben fejlődik

– írják. 

Itt azonban nem áll meg a kormány, annak érdekében, hogy tovább szárnyaljon az ágazat, folyamatosan bővítik a kapcsolatokat. 

Csak a közelmúltból kiemelve néhány friss bejelentést:

  • új közvetlen járat indul Philadelphiába,
  • új közvetlen járat indul Torontóba, 
  • szeptember 30-tól minden magyar állampolgár ismét az amerikai vízummentességi program részesévé vált.

 

Belföldi és külföldi turisták egyaránt húzzák a magyar turizmust

 

A tizenötmilliomodik vendég idén belföldi utazó volt, aki a Pécs–Villány turisztikai térség egyik négycsillagos szállodájába jelentkezett be 

– ez már a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból derül ki. 

Tavaly ugyanezt a mutatót csak jóval később, október 18-án érte el a turisztikai szektor, ami jól mutatja, hogy az utazási kedv nemcsak töretlen, de továbbra is fokozatosan erősödik. A belföldi és a nemzetközi turisták nagyjából fele-fele arányban keresték fel hazánk nevezetességeit, városait, fürdőit, borvidékeit és természeti kincseit.

Az, hogy a tavalyihoz képest idén három héttel korábban átléptük a tizenötmilliós vendégszámot, világosan mutatja: Magyarország turisztikai vonzereje folyamatosan erősödik. A tudatos fejlesztések és a Visit Hungary nemzetközi és belföldi adatvezérelt és élményalapú kampányai nemcsak elérik céljukat, hanem új távlatokat is nyitnak a hazai turizmus számára

– mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.

A nemzetközi látogatók imádják a fővárost, mely számukra továbbra is a legvonzóbb célpont: Budapest a turisták 36 százalékát fogadta, 13 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A legtöbben Németországból érkeztek hazánkba, ezt követte Lengyelország, Románia, az Egyesült Királyság és Csehország. A vidéki városok közül Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló, Győr, Szeged, Sárvár és Bük voltak a leglátogatottabbak.

A magyarok a Balatonra szavaztak. A legtöbb hazai vendég Budapestről, Pest, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyéből indult útnak, és a magyar tengert választotta úti célul. Ezt a Mátra–Bükk térsége, Budapest környéke, Debrecen és térsége, majd a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség követte. Különösen a fürdővárosok bizonyultak vonzónak: sokan utaztak 

  • Siófokra, 
  • Balatonfüredre, 
  • Hajdúszoboszlóra, 
  • Zalakarosra 
  • és Hévízre is.

A turizmus szárnyal, az ország nyer: az ágazat továbbra is a hazai gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje. Az idei évben a vendégforgalom május elején már meghaladta az ötmillió főt, szűk öt hónappal később pedig a 15 milliós mérföldkövet is elérte. 

 

