Újabb számok bizonyítják: csúcsformában a magyar turizmus

– Idén minden eddiginél hamarabb, már szeptember végén átléptük a 15 millió vendéget. Ezzel az idei teljesítmény három hetet vert a tavalyi tempóra – fogalmaz hétfői Facebook-bejegyzésében a Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar turizmus nyár végi alakulása kapcsán.

Kirobbanó formában volt a nyár végén is a magyar turizmus. Fotó: Bencsik Ádám

Ez is bizonyítja, hogy Magyarország iránt töretlen az érdeklődés, a turizmus pedig nemcsak fontos pillére a nemzetgazdaságnak, hanem minden eddiginél erőteljesebben fejlődik

– írják.

Itt azonban nem áll meg a kormány, annak érdekében, hogy tovább szárnyaljon az ágazat, folyamatosan bővítik a kapcsolatokat.

Csak a közelmúltból kiemelve néhány friss bejelentést:

új közvetlen járat indul Philadelphiába,

új közvetlen járat indul Torontóba,

szeptember 30-tól minden magyar állampolgár ismét az amerikai vízummentességi program részesévé vált.

Belföldi és külföldi turisták egyaránt húzzák a magyar turizmust

A tizenötmilliomodik vendég idén belföldi utazó volt, aki a Pécs–Villány turisztikai térség egyik négycsillagos szállodájába jelentkezett be

– ez már a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból derül ki.

Tavaly ugyanezt a mutatót csak jóval később, október 18-án érte el a turisztikai szektor, ami jól mutatja, hogy az utazási kedv nemcsak töretlen, de továbbra is fokozatosan erősödik. A belföldi és a nemzetközi turisták nagyjából fele-fele arányban keresték fel hazánk nevezetességeit, városait, fürdőit, borvidékeit és természeti kincseit.

Az, hogy a tavalyihoz képest idén három héttel korábban átléptük a tizenötmilliós vendégszámot, világosan mutatja: Magyarország turisztikai vonzereje folyamatosan erősödik. A tudatos fejlesztések és a Visit Hungary nemzetközi és belföldi adatvezérelt és élményalapú kampányai nemcsak elérik céljukat, hanem új távlatokat is nyitnak a hazai turizmus számára

– mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.

A nemzetközi látogatók imádják a fővárost, mely számukra továbbra is a legvonzóbb célpont: Budapest a turisták 36 százalékát fogadta, 13 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A legtöbben Németországból érkeztek hazánkba, ezt követte Lengyelország, Románia, az Egyesült Királyság és Csehország. A vidéki városok közül Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló, Győr, Szeged, Sárvár és Bük voltak a leglátogatottabbak.