Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

Milyen lesz a turizmus egy olyan világban, ahol az algoritmusok ajánlanak úti célt?

Az utazás jövője nemcsak a tájakról szól.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 8:10
Október 14-15. között rendezik Budapesten a turisztikai szakma csúcstalálkozóját Fotó: Havran Zoltán
Október 14–15. között rendezik Budapesten a turisztikai szakma csúcstalálkozóját, a Tourism Summit nemzetközi konferenciát – közölte a szervező Visit Hungary az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint alig pár hét alatt több mint ezren regisztráltak a rendezvényre, amelynek a Bálna Budapest ad otthont. A neves külföldi szaktekintélyeket felsorakoztató esemény fókuszában a turizmus jövője áll. A konferencia nyelve angol, amit a mesterséges intelligencia magyar nyelven feliratoz.

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a résztvevők visszajelzései azt mutatják, hogy sikerült izgalmas témákat találni és lebilincselő nemzetközi előadókat Magyarországra csábítani. Ezzel felkeltették a turisztikai ágazat hazai szereplőinek figyelmét: kíváncsiak a külföldi ötletekre, más nemzetek turizmussal kapcsolatos tapasztalataira, a jövő kihívásaira.

Azt írták: az utazás jövője nemcsak a tájakról, hanem az adatról, a felelősségről és a kapcsolt élményterekről szól. 

Milyen lesz a turizmus egy olyan világban, ahol az algoritmusok ajánlanak úti célt, az adat irányítja a fejlesztéseket, és a fenntarthatóság többé nem opció, hanem alapfeltétel? A Tourism Summit ezekre a kérdésekre keres gyakorlati és inspiráló válaszokat.

Tizenhat országból több mint ötven szaktekintély ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi majd a válaszokat a magyar szakma bevonásával. Többek között olyan prominens előadók fogadták el a Visit Hungary felkérését, mint a NASA AI igazgatója, Omar Hatamleh, Nick Hall, a Digital Tourism Think Tank alapító-vezérigazgatója, vagy Xavier Font, a Surrey Egyetem professzora, a fenntartható turizmus kiemelkedő szakértője – közölték a szervezők.

Kitértek arra, hogy igazi újdonságnak ígérkezik annak a kalkulátornak a nemzetközi bemutatása, amely a fürdők, a spák és wellnessközpontok, valamint a fürdőzők ökológiai lábnyomát méri – a légi közlekedésben már bevett módon –, ezzel is segítve a fenntartó intézményeket az optimalizált működésben és a költségek csökkentésében. A fenntartható turizmus terén ötven legjobb hazai gyakorlatot összefoglaló kiadvány is nagy érdeklődésre tarthat számot: készítői a borászatoktól kezdve a szálláshelyeken át a különféle turisztikai attrakciókig a legjobb példákat gyűjtötték össze. A Tourism Summit részletes programja és az előadók névsora a konferencia honlapján olvasható.

