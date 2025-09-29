Ezek a magyarok kedvelt úti céljai az őszi szünetben

A turisták egyre nagyobb arányban keresik az autentikus kulturális élményeket, mint például a helyi hagyományokat, művészeteket és történelmi helyszíneket – állapítják meg az Egyesült Nemzetek Turisztikai Világszervezete (UNWTO) korábbi kutatásai. Ez pedig fellendíti az őszi turizmust. Ez a trend világszerte megfigyelhető, és jelentősen hozzájárul a turisztikai bevételek növekedéséhez – írja a Világgazdaság.

Az őszi turizmus erősödése itthon is tetten érhető. Bár a Balaton körül több ezer vállalkozás, szolgáltatás működik, döntő többségük azonban még mindig csak a nyárra van berendezkedve. A VisitBalaton365 a Világgazdaságnak elmondta ugyanakkor, hogy egyre többen tartanak nyitva nemcsak a nyári szezonban, hanem tavasszal, ősszel és akár télen is. A Balaton őszi kínálatában is egyre több olyan rendezvény található, amely kulturális eseményeket kereső vendégek igényeit szolgálja ki.

A kulturális céllal utazó turisták átlagosan magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, és a nemzetközi kutatások azt is bizonyítják, hogy ők azok, akik gyakran többet is költenek egy-egy kirándulás során

– mondta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

Hozzátette, hogy Magyarországon nincs olyan átfogó kimutatás, amely azt vizsgálná, hogy mennyivel költenek többet az ilyen céllal utazó turisták, de a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy 20–40 százalékkal is többet költhetnek egy-egy desztinációban.

A shoulder tourism fogalma a turizmus azon időszakaira utal, amikor a szezonális csúcsidőszakon kívül, például ősszel és tavasszal, mérsékeltebb a forgalom, ugyanakkor még mindig kellemes az időjárás és aktív a turisztikai kínálat. Ilyenkor, más desztinációkhoz hasonlóan, a Balatonra is elsősorban a nyugalmat, kulturális programokat és természetközeli élményeket kereső vendégek érkeznek, akik értékelik a kevésbé zsúfolt környezetet, valamint a gazdag őszi kulturális és gasztronómiai eseménykínálatot.

A Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója szerint más régiókhoz képest a Balatonon több helyen vannak még nyitva tömegével a cukrászdák, ahol fagylaltozni is lehet. Hozzátette, bár a Balaton fagyija választást tavasszal tartották, hatása messze túlmutat a májusi hónapokon. A verseny országos figyelmet keltett, a díjazott ízek pedig olyan népszerűséget hoztak a balatoni cukrászdáknak, hogy sok fagylaltozó ősszel is nyitva tart, kiszolgálva a hűvösebb napokon érkező vendégeket is.