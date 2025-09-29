turizmusszálláshelyekúticélok

Ezek a magyarok kedvelt úti céljai az őszi szünetben

Hamarosan itt az őszi szünet, ebben az időszakban az utóbbi évek tendenciájának megfelelőten várhatóan belföldön és külföldön is egyre több úti célt keresnek fel a magyar turisták. Az őszi turizmus azért egyre népszerűbb, mert a kevésbé zsúfolt időszakban az emberek jobban ki tudnak kapcsolódni, ráadásul egyre többen keresik utazásaik során az autentikus kulturális élményeket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 12:02
utazás Pexels
Illusztráció Fotó: Pexels
A turisták egyre nagyobb arányban keresik az autentikus kulturális élményeket, mint például a helyi hagyományokat, művészeteket és történelmi helyszíneket – állapítják meg az Egyesült Nemzetek Turisztikai Világszervezete (UNWTO) korábbi kutatásai. Ez pedig fellendíti az őszi turizmust. Ez a trend világszerte megfigyelhető, és jelentősen hozzájárul a turisztikai bevételek növekedéséhez – írja a Világgazdaság.

Az őszi turizmus erősödése itthon is tetten érhető. Bár a Balaton körül több ezer vállalkozás, szolgáltatás működik, döntő többségük azonban még mindig csak a nyárra van berendezkedve. A VisitBalaton365 a Világgazdaságnak elmondta ugyanakkor, hogy egyre többen tartanak nyitva nemcsak a nyári szezonban, hanem tavasszal, ősszel és akár télen is. A Balaton őszi kínálatában is egyre több olyan rendezvény található, amely kulturális eseményeket kereső vendégek igényeit szolgálja ki.

A kulturális céllal utazó turisták átlagosan magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, és a nemzetközi kutatások azt is bizonyítják, hogy ők azok, akik gyakran többet is költenek egy-egy kirándulás során

– mondta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

Hozzátette, hogy Magyarországon nincs olyan átfogó kimutatás, amely azt vizsgálná, hogy mennyivel költenek többet az ilyen céllal utazó turisták, de a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy 20–40 százalékkal is többet költhetnek egy-egy desztinációban.

A shoulder tourism fogalma a turizmus azon időszakaira utal, amikor a szezonális csúcsidőszakon kívül, például ősszel és tavasszal, mérsékeltebb a forgalom, ugyanakkor még mindig kellemes az időjárás és aktív a turisztikai kínálat. Ilyenkor, más desztinációkhoz hasonlóan, a Balatonra is elsősorban a nyugalmat, kulturális programokat és természetközeli élményeket kereső vendégek érkeznek, akik értékelik a kevésbé zsúfolt környezetet, valamint a gazdag őszi kulturális és gasztronómiai eseménykínálatot.

A Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója szerint más régiókhoz képest a Balatonon több helyen vannak még nyitva tömegével a cukrászdák, ahol fagylaltozni is lehet. Hozzátette, bár a Balaton fagyija választást tavasszal tartották, hatása messze túlmutat a májusi hónapokon. A verseny országos figyelmet keltett, a díjazott ízek pedig olyan népszerűséget hoztak a balatoni cukrászdáknak, hogy sok fagylaltozó ősszel is nyitva tart, kiszolgálva a hűvösebb napokon érkező vendégeket is.

Bár a Balaton egyre több programot kínál szezonon kívül is, a Szállás.hu adatai szerint az őszi belföldi utazások három legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs, régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. A vendégek többsége két éjszakás pihenést tervez, a foglalások harmada hotelbe szól.

Az év hátralévő részében folytatódhat hazánkban a turisztikai szektor növekedése. Az MBH elemzési centrumának napokban közzétett elemzése szerint ez a nemzetközi folyamatokkal is összhangban áll. Az első nyolc hónap trendjeiből az látszik, hogy 

a külföldi turisták számának erőteljesebb növekedése leginkább a főváros idegenforgalmának bővülését hajtja, míg a visszafogottabb belföldi vendégforgalom a vidéki turizmusra hat kedvezőtlenebbül. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség pedig úgy fogalmazott, hogy ha ilyen ütemben erősödik a szektor, akkor már 2030 előtt elérhető a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában célként kitűzött kétmilliós vendég- és ötmilliós vendégéjszakaszám, valamint a 16 százalékos GDP-hozzájárulás.


 

idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

