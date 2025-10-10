Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak

  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • Minisztériumi szóvivő: hétfőtől már elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram a kkv-k számára
hitelNemzetgazdasági Minisztériumkkv

Minisztériumi szóvivő: hétfőtől már elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram a kkv-k számára

Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 9:29
kkv forgóeszköz hitel
Jelentős segítséget kapnak a hazai vállalkozások Forrás: MN
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőtől érhető el a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások (kkv) számára; a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki a vállalkozások megkérdezésével – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1 aktuális csatornán pénteken.

Hozzátette: a hétfőtől elérhető hitel sok mindenre felhasználható, az érintettek ismerik a termékeket. Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban, az ismert bankfiókokban. A Demján Sándor programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatás jut a hazai kkv-knak – jelezte. A szóvivő szerint termelékenységjavító, energetikai korszerűsítő fejlesztések valósultak már meg a programban. 

Amikor támogatjuk ezeket a vállalkozásokat, akkor hiszünk abban, hogy egy vállalkozás tud bővülni 

– fogalmazott, hozzátéve: a magyar vállalkozásokat szeretnék előnyben részesíteni, és még többet igyekeznek értük tenni, például ezzel a fix 3 százalékos kamattal. Kitért arra, hogy számos intézkedés járul hozzá a lakossági fogyasztás növekedéséhez. Példaként említette a megemelt családi adókedvezményt, a csed és a gyed adómentessé válását, vagy a három gyermekes édesanyák szja-mentességét, illetve a nyugdíjasok utalványát. "Mi nem Tisza-adóval vennénk el tőlük több pénzt, hanem azon dolgozunk, hogy minél több legyen náluk" – mondta.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.