Orbán Viktor: Jövőre nem babra megy a játék

Családi adókedvezmény, rezsicsökkentés, migránsmentes Magyarország, egykulcsos jövedelemadó, 13. havi nyugdíj, fix 3 százalékos otthonteremtési hitel, 9 százalékos társasági adó. Mi a közös bennük? – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

A kormányfő emlékeztetett: a kormány családbarát intézkedései közül Brüsszelnek egyik se tetszett, de mindet megcsinálták.

Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége. Jövőre nem babra megy a játék.

Védjük meg, amit közösen elértünk – közölte Orbán Viktor.