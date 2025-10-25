Orbán Viktorszjacsaládbarát kormánycsaládszja-mentességanya

Orbán Viktor: Jövőre nem babra megy a játék

Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök. Emlékeztetett: Brüsszelnek egyik családpolitikai intézkedés sem tetszett még, de mindet megcsinálták.

2025. 10. 25. 7:34
Családi adókedvezmény, rezsicsökkentés, migránsmentes Magyarország, egykulcsos jövedelemadó, 13. havi nyugdíj, fix 3 százalékos otthonteremtési hitel, 9 százalékos társasági adó. Mi a közös bennük? – tette fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

A kormányfő emlékeztetett: a kormány családbarát intézkedései közül Brüsszelnek egyik se tetszett, de mindet megcsinálták.

Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége. Jövőre nem babra megy a játék.

Védjük meg, amit közösen elértünk – közölte Orbán Viktor.

 


