Orbán Viktor: Hamarosan jön a kampányüzemmód + videó

„Ha nem készülsz föl, alulmaradsz” – jelentette ki Facebook-videójában a jövő évi választások kapcsán Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP-nek kormányzati felelőssége felkészülni a választásra, ezért folyamatosan áll át a kampányműködésre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 15:11
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
– A Fidesz–KDNP egy kormányzó pártszövetség, ezért az energiáink nagy részét négy éven keresztül a kormányzásra kell fordítani” – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: ugyanakkor minden negyedik évben van választás, arra föl kell készülni: – Ha nem készülsz föl, alulmaradsz. 

Ezért folyamatosan állnak át a kormányzati működésről a kampányműködésre.

– Vannak előttünk nagyon fontos dolgok, gazdasági döntések, családpolitikai döntések, a 3 százalékos otthonteremtési hitel végigvitele. Ezeket mind gondozni kell, azért az én munkám nagy része ez. Nekünk kormányzati felelősség felkészülni a választásra, ezért koordinátarendszerben kell elhelyezni a mozgásunkat. 

Mi egy kormányzó párt vagyunk, ami azt jelenti, hogy komolynak kell lenni, és felelősségteljesen kell viselkedni, és úgy is kell felkészülnünk a választásra 

– magyarázta.

Vidójához hozzáírta, kormányának nemcsak kampányolnia kell, hanem felelős döntéseket hozni a magyarok érdekében. Ezért

  • Meghosszabbítják és újabb 14 élelmiszerre kiterjesztik az árrésstopot.
  • 15 százalékkal megemelik a fizetéseket a szociális és kulturális ágazatban.
  • Megduplázzák a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

