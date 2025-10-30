Orbán Viktor: Hamarosan jön a kampányüzemmód + videó

– A Fidesz–KDNP egy kormányzó pártszövetség, ezért az energiáink nagy részét négy éven keresztül a kormányzásra kell fordítani” – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: ugyanakkor minden negyedik évben van választás, arra föl kell készülni: – Ha nem készülsz föl, alulmaradsz.

Ezért folyamatosan állnak át a kormányzati működésről a kampányműködésre.

Orbán Viktor elmondta, folyamatosan állnak át a kormányzati működésről kampányműködésre (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/ MTI)

– Vannak előttünk nagyon fontos dolgok, gazdasági döntések, családpolitikai döntések, a 3 százalékos otthonteremtési hitel végigvitele. Ezeket mind gondozni kell, azért az én munkám nagy része ez. Nekünk kormányzati felelősség felkészülni a választásra, ezért koordinátarendszerben kell elhelyezni a mozgásunkat.

Mi egy kormányzó párt vagyunk, ami azt jelenti, hogy komolynak kell lenni, és felelősségteljesen kell viselkedni, és úgy is kell felkészülnünk a választásra

– magyarázta.

Vidójához hozzáírta, kormányának nemcsak kampányolnia kell, hanem felelős döntéseket hozni a magyarok érdekében. Ezért