Orbán Viktor: Hamarosan jön a kampányüzemmód + videó

– A Fidesz–KDNP egy kormányzó pártszövetség, ezért az energiáink nagy részét négy éven keresztül a kormányzásra kell fordítani” – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: ugyanakkor minden negyedik évben van választás, arra föl kell készülni: – Ha nem készülsz föl, alulmaradsz.
Ezért folyamatosan állnak át a kormányzati működésről a kampányműködésre.
– Vannak előttünk nagyon fontos dolgok, gazdasági döntések, családpolitikai döntések, a 3 százalékos otthonteremtési hitel végigvitele. Ezeket mind gondozni kell, azért az én munkám nagy része ez. Nekünk kormányzati felelősség felkészülni a választásra, ezért koordinátarendszerben kell elhelyezni a mozgásunkat.
Mi egy kormányzó párt vagyunk, ami azt jelenti, hogy komolynak kell lenni, és felelősségteljesen kell viselkedni, és úgy is kell felkészülnünk a választásra
– magyarázta.
Vidójához hozzáírta, kormányának nemcsak kampányolnia kell, hanem felelős döntéseket hozni a magyarok érdekében. Ezért
- Meghosszabbítják és újabb 14 élelmiszerre kiterjesztik az árrésstopot.
- 15 százalékkal megemelik a fizetéseket a szociális és kulturális ágazatban.
- Megduplázzák a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat.