Orbán Viktor megmutatta, hogyan húztak el a Gripenek az ünneplők felett + videó

A magyar légierő három JAS–39 Gripen vadászgépe nemzeti színű füstcsíkkal festette meg az eget a Kossuth tér felett az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen. A felejthetetlen pillanatról Orbán Viktor osztott meg videót a közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen a Kossuth téren 2025. október 23-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„Tisztelet a hősöknek!” – írta a bejegyzésében a miniszterelnök.

Borítókép: Gripenek Budapest felett az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezés alatt 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)