vadászgépekKossuth térGripenekOrbán Viktorlégierőtisztelet

Orbán Viktor megmutatta, hogyan húztak el a Gripenek az ünneplők felett + videó

A hősök előtt tisztelgett a magyar légierő köteléke.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 12:42
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
A magyar légierő három JAS–39 Gripen vadászgépe nemzeti színű füstcsíkkal festette meg az eget a Kossuth tér felett az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen. A felejthetetlen pillanatról Orbán Viktor osztott meg videót a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. október 3. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen a Kossuth téren 2025. október 23-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„Tisztelet a hősöknek!” – írta a bejegyzésében a miniszterelnök.

 

Borítókép: Gripenek Budapest felett az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezés alatt 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

