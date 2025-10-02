Rendkívüli

Vállalkozásbarát fordulat küszöbén – közös bejelentésre készül a kormány és a kamara

Szombaton sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 17:41
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kormány és a kamara közötti megállapodás aláírása után a kamara küldöttgyűlésén a budapesti Groupama Arénában 2025. május 30-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közösen készülnek bejelentést tenni, amely a jelek szerint a magyar vállalkozások számára hozhat új, kedvező intézkedéseket – írta a Világgazdaság.

 Bár a pontos részletek egyelőre nem ismertek, a gazdasági sajtóban több forrás is úgy véli, hogy 

szó lehet a kata újbóli bevezetéséről, illetve más olyan adózási és adminisztratív könnyítésekről, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a kis- és középvállalkozások működését.

A kormány részéről mindez újabb bizonyítéka annak, hogy a kabinet kiemelt partnerként tekint a hazai vállalkozásokra, és folyamatosan törekszik a vállalkozói környezet javítására. A bejelentés politikai és gazdasági üzenete egyaránt erős:

a kormány nemcsak a makrogazdasági stabilitás megőrzésére, hanem a mindennapi vállalkozói terhek csökkentésére is figyelmet fordít.

A kamarával való szoros együttműködés pedig azt mutatja, hogy a döntések előkészítésekor a gazdaság szereplőinek véleménye is megjelenik. Ez erősíti a társadalmi és gazdasági konszenzust, hiszen a vállalkozói szféra bevonásával születő lépések jobban igazodnak a valós igényekhez.

Összességében a várható intézkedések egy újabb lépést jelenthetnek a vállalkozásbarát gazdaságpolitika felé, amely egyszerre biztosítja a költségvetés stabilitását, és támogatja a hazai gazdaság motorját jelentő kis- és középvállalkozásokat.

Borítókép: Orbán Viktor és Nagy Elek a kormány és a kamara közötti megállapodás aláírása után a kamara küldöttgyűlésén a budapesti Groupama Arénában 2025. május 30-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)


