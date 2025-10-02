Vállalkozásbarát fordulat küszöbén – közös bejelentésre készül a kormány és a kamara

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közösen készülnek bejelentést tenni, amely a jelek szerint a magyar vállalkozások számára hozhat új, kedvező intézkedéseket – írta a Világgazdaság.

Bár a pontos részletek egyelőre nem ismertek, a gazdasági sajtóban több forrás is úgy véli, hogy

szó lehet a kata újbóli bevezetéséről, illetve más olyan adózási és adminisztratív könnyítésekről, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a kis- és középvállalkozások működését.

A kormány részéről mindez újabb bizonyítéka annak, hogy a kabinet kiemelt partnerként tekint a hazai vállalkozásokra, és folyamatosan törekszik a vállalkozói környezet javítására. A bejelentés politikai és gazdasági üzenete egyaránt erős:

a kormány nemcsak a makrogazdasági stabilitás megőrzésére, hanem a mindennapi vállalkozói terhek csökkentésére is figyelmet fordít.

A kamarával való szoros együttműködés pedig azt mutatja, hogy a döntések előkészítésekor a gazdaság szereplőinek véleménye is megjelenik. Ez erősíti a társadalmi és gazdasági konszenzust, hiszen a vállalkozói szféra bevonásával születő lépések jobban igazodnak a valós igényekhez.

Összességében a várható intézkedések egy újabb lépést jelenthetnek a vállalkozásbarát gazdaságpolitika felé, amely egyszerre biztosítja a költségvetés stabilitását, és támogatja a hazai gazdaság motorját jelentő kis- és középvállalkozásokat.