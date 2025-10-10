Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Orbán Viktor: Nehéz Egerben nyerni és még nehezebb a várost megtartani

Jelentős fejlesztéseket hozott Egerbe a miniszterelnök, amikor Lázár Jánossal a hevesi megyeszékhelyre érkezett – számolt be a Heol. A város fejlesztési lehetőségeiről tárgyaltak Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel. Orbán Viktor a sajtónak adott interjújában elmondta: legalább másfél milliárdos segítség kell Egernek még év végéig, hogy tartható legyen a költségvetés, és az egriek által elvárt színvonalon működjön a város.

2025. 10. 10.
– Ez ritka és jó időszak, de most épp ebben a jó szériában van Eger – mutatott rá a Heolnak adott interjújában Orán Viktor. A miniszterelnök megjegyezte: „Nehéz Egerben nyerni és még nehezebb a várost megtartani”. A hírportál beszámolt arról is, hogy komoly fejlesztéseket hozott Egerbe a miniszterelnök, amikor Lázár Jánossal a hevesi megyeszékhelyre érkezett. A város fejlesztési lehetőségeiről tárgyaltak Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel. 

Nagy lehetőségek állnak a város előtt, még úgy is, hogy az új polgármester, Vágner Ákos öröksége nehéz, ilyen batyuval futni nem egyszerű

  – utalt a miniszterelnök Eger anyagi helyzetére és s arra, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátására nincs elég pénz a költségvetésben. Orbán Viktor azt mondta, legalább másfél milliárdos segítség kell a városnak még év végéig, hogy tartható legyen a költségvetés, és az egriek által elvárt színvonalon működjön a város, hiszen, mint fogalmazott: „Itt igényes emberek laknak.” A miniszterelnök hangsúlyozta: ezt a segítséget meg is kapja a város.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy milyen segítséget kap a város még év végéig, és mi minden valósulhat meg a jövőben, ezeket a Heol hasábjain olvashatja el.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Huszár Márk/Heol)


