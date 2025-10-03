A miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy szombaton 9 órakor exkluzív interjút nézhetnek meg vele a Hetek műsorában.
Orbán Viktor szombaton reggel exkluzív interjút ad a Heteknek
A miniszterelnök rejtélyesen csupán annyit árult el, hogy a 9 órakor kezdődő műsorban minden kiderül.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megsegítette a rászoruló RTL-t Kocsis Máté
Esettanulmány egy balliberális sajtóorgánum szerecsenmosdatási kísérletéről.
Ismét elszólta magát Tarr Zoltán: vasútvonalakat zárna be a Tisza Párt + videó
A Tisza Párt alelnöke korábban iskolák és kórházak bezárásáról is beszélt.
Menczer Tamás: Magyar Péter sajnálatára Tarr Zoltán nem hazudik olyan jól, mint ő
Ez a legnagyobb baja saját alelnökével a Tisza-vezérnek.
Cicciolina és Róka Réka után már erotikus modell is reklámozza a Tiszát + videó
Magyar Péter körül sorra bukkannak fel a testükkel hírnevet szerzett nők.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Megsegítette a rászoruló RTL-t Kocsis Máté
Esettanulmány egy balliberális sajtóorgánum szerecsenmosdatási kísérletéről.
Ismét elszólta magát Tarr Zoltán: vasútvonalakat zárna be a Tisza Párt + videó
A Tisza Párt alelnöke korábban iskolák és kórházak bezárásáról is beszélt.
Menczer Tamás: Magyar Péter sajnálatára Tarr Zoltán nem hazudik olyan jól, mint ő
Ez a legnagyobb baja saját alelnökével a Tisza-vezérnek.
Cicciolina és Róka Réka után már erotikus modell is reklámozza a Tiszát + videó
Magyar Péter körül sorra bukkannak fel a testükkel hírnevet szerzett nők.