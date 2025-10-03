Orbán Viktorpodcastcsatornainterjú

Orbán Viktor szombaton reggel exkluzív interjút ad a Heteknek

A miniszterelnök rejtélyesen csupán annyit árult el, hogy a 9 órakor kezdődő műsorban minden kiderül.

2025. 10. 03.
A miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy szombaton 9 órakor exkluzív interjút nézhetnek meg vele a Hetek műsorában

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

