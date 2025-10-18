Palesztinpárti aktivisták balhéztak az ELTE-n

Az ELTE BTK-n Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze tartott volna előadást, azonban a palesztinpárti tüntetők közjátéka miatt ezt nem tudta megtenni. A Szombat.org szerint az eset október 16-án történt. Az előadás a Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban című háromrészes kurzus első része lett volna – írja a Mandiner.

Fotó: Pexels

Egy szemtanú elmondása szerint az eseményre mintegy húszan voltak kíváncsiak, köztük öt, palesztin kendőt viselő személy is. A kurzust szervező ELTE hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót az izraeli professzornak, aki azonban nem tudta elkezdeni mondandóját, mert

a palesztinpárti hallgatók rendbontásba kezdtek.

Közöttük volt egy lány, aki különösen agresszíven viselkedett: angolul kiabálva közölte a jelenlévőkkel, hogy nem fogja megengedni, hogy az egyetemen „politikai propagandát” folytassanak a „népirtás mellett”.

Az izraeli professzor igyekezett párbeszéd keretei közé terelni a hangoskodást, de nem járt sikerrel.

A szervezők felszólították a rendbontókat a távozásra, ám az időközben kihívott biztonsági őrök sem tudtak mit kezdeni velük.

Ezt követően a szervezők a dékáni hivataltól kértek segítséget, és megkérdezték, kérhetnek-e hatósági beavatkozást. A válasz az volt, hogy ha saját hatáskörben nem tudják rendezni a helyzetet, akkor függesszék fel az előadást. A megoldás végül ez lett, így a provokátorok elérték céljukat. A kurzust a hírek szerint online formában tartják meg.

A történtekről egy rövid videó is készült, amely az eredeti cikkben megtekinthető.