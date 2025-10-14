Trumpnemzetgazdasági minisztériumháború

Palóc André: Úgy tűnik, a dilivonat nem fogy ki az energiából

Közösségi oldalán posztolt a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 20:47
Palóc André Fotó: Goodwill Communications Forrás: Facebook
Donald Trump dicsérete a balos közgazdászoknál is lecsapta a biztosítékot. Másképp nehéz magyarázni mai nyilatkozataikat – írta közösségi oldalán Palóc André, a  Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Továbbra is azt mantrázzák, hogy a forint erősödése Magyar Péter miatt van. Úgy tűnik, a dilivonat nem fogy ki az energiából – magyarázta a szóvivő.
Hozzátette: Pedig ha körülnéznének, 

ők is látnák, hogy a pénzügyek rendezettek, a magyar állampapírok nyugaton és keleten is keresettek, a nemzetközi bizalom töretlen, a befektetések folyamatosan érkeznek.

Beszélhetnek bármit a „nagyágyúk” – pontosan tudjuk, mit akarnak – mutatott rá Palóc. 

Két út van: a családok védelme és adócsökkentés, vagy a multik és bankok érdekeinek védelme és adóemelés. A kormány az előbbit képviseli.

Ők viszont minden szakmaiságot félredobva Magyar Pétert és a Tisza Pártot akarják hatalomra segíteni, hiszen ők a multik és az adóemelések pártján állnak – írta posztjában a szóvivő. Nem véletlenül igazoltak le egy bankárt is hozzájuk, tette hozzá. Palóc André azt írta: 

A céljuk világos: egy Brüsszel-barát kormány, amely engedelmeskedik az EU-nak.

Hozzátette: De ez csak egyet jelentene: Ukrajna uniós felvételét és a háború kiterjesztését.

Mi ezzel szemben a békéért küzdünk

 – mutatott rá. Trump megmutatta, hogy a Közel-Keleten lehetséges a béke — most Európán a sor.

Az igazi eufóriát nem a politikai játszmák, hanem az adja, ha meg tudjuk védeni a családokat, a rezsicsökkentést, és el tudjuk kerülni a háborút

 – zárta posztját Palóc André. 

