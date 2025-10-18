Paloznak legyőzte az egyházellenességet

Kilóg a liberális lóláb

A lapunk birtokába jutott nyilvános előterjesztés alapján egy, a Boldog Apor Vilmos utcában lakó magánszemély többek között arra hivatkozva nyújtotta be a kérelmet, hogy „Apor püspök soha nem járt Paloznakon. Semmi nem indokolja tehát, hogy egy kis faluban, amihez kötődése nem volt és ahol sokaknak fogalma nincs arról, kiről kapta az utcánk a nevét, közterület legyen elnevezve róla”.

Tegyük hozzá, ilyen alapon Magyarországon sok ezernyi utcanevet egyszerűen le lehetne radírozni a térképről, arról nem is beszélve, hogy a szomszédos Alsóőrsön létezik ugyanúgy Szent István, mint Gagarin utca, és vélhetően nem azon az alapon, hogy az államalapító szent király és a világ első űrhajósa járt-e ott.

A legabszurdabb érv mégis az volt, hogy nehezen tudják leírni, elmagyarázni ügyintézésnél a vértanú püspök, a boldoggá avatott Apor Vilmos teljes nevét.

A körmönfont liberális kánont mesterien visszaadó előerjesztő szó szerint ezt írta: „Mi küzdünk meg a mindennapi ügyintézés során azzal, hogy szépen lassan, tagoltan próbáljuk elmagyarázni, hogyan is hívják az utcát, amiben lakunk.”

Azért is furcsa ez az érv, mert a közeli Balatonfüreden, vagy a vármegyeszékhelyen, Veszprémben, sőt a fővárosban is léteznek olyan utcák, amelyeknek neve még hosszabb, sőt a névadó ugyanannyira ismert – vagy egyesek szerint ismeretlen – személy, mint Boldog Apor Vilmos. Ilyen a Bajcsy-Zsilinszky Endre nevét viselő utcák egész sora.

Könnyen megtörténhet, hogy ha az ország más részén, politikai alapon az ott élő ateistáknak nem tetszik egy szentnek, vagy boldognak a neve, akkor azt mondvacsinált módon kikezdik. Alapjaiban ássák alá azt a kulturális, vallási, nemzeti szövetet, ami a nemzet egységét jelenti, ami a magyarságunkat adja pártpolitikai meggyőződéstől függetlenül

– mondta Pintér Kornél, aki egyenesen vérlázítónak tartja az ügyet. Szerinte ez a dolog egy jelenség része, ugyanakkor ő abban sem bizonyos, hogy a felterjesztő egymaga találta volna ki az egész névváltoztatási cirkuszt. Hiszen annak, aki 25 éve abban az utcában lakik, miért jut eszébe épp most, hogy megváltoztassa az utcája nevét?