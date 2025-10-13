Osztálynappalit adtak át a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Pannonhalmi Főapátság megszépült, a bazilika, a kollégium, az iskola és a közösségi terek is bővültek.

– A kormány támogatta a beruházást, és méltatta, hogy a bencések évezredek óta tanítják és nevelik kereszténységre, szeretetre és hazaszeretetre a fiatalokat, a cél pedig az, hogy ez folytatódjon – mondta az államtitkár a Pannonhalmi Bencés Gimnázium osztálynappalijának átadóján. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az osztálynappali kialakításához

a Miniszterelnökség 50 millió forinttal járult hozzá, ugyanekkora összeggel támogatták a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárának kártevőmentesítését.

Az osztálynappali átadásán részt vettek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium csíkszeredai testvériskolájának, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt mondta, helyes, ha fennáll a kapcsolat a két iskola között, és fontos, hogy erős legyen a kötelék, mert a nemzeti összetartozás jövője a fiatalokon múlik, azon, hogyan látják egymást. Kiemelte: a fiatalok így megtapasztalhatják a közösségi élet örömeit és barátságokat köthetnek.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát elmondta,

az osztálynappali célja az, hogy a diákok a tanórákon kívüli időben is közösségben tölthessék az idejüket.

Az átadón elhangzott, hogy az osztálynappali közösségi tervezéssel valósult meg, amiben a mérnökök mellett a diákok és a pedagógusok is részt vettek. A beruházás teljes költsége 75 millió forint volt. Úgy alakították ki, hogy számtalan kreatív elrendezési lehetőségével mindig az adott közösségi eseményt szolgálja, legyen az kiscsoportos beszélgetés, játék, közös munka vagy esti ima.