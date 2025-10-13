Soltész MiklósPannonhalmaPannonhalmi Bencés Főapátság

Osztálynappalit adtak át a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban

A közösségteremtés és a békességre való nevelés fontosságát hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pannonhalmi Bencés Gimnázium osztálynappalijának átadóján.

Forrás: MTI2025. 10. 13. 14:00
Fotó: Erdõs József Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Pannonhalmi Főapátság megszépült, a bazilika, a kollégium, az iskola és a közösségi terek is bővültek.

– A kormány támogatta a beruházást, és méltatta, hogy a bencések évezredek óta tanítják és nevelik kereszténységre, szeretetre és hazaszeretetre a fiatalokat, a cél pedig az, hogy ez folytatódjon – mondta az államtitkár a Pannonhalmi Bencés Gimnázium osztálynappalijának átadóján. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az osztálynappali kialakításához 

a Miniszterelnökség 50 millió forinttal járult hozzá, ugyanekkora összeggel támogatták a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárának kártevőmentesítését. 

Az osztálynappali átadásán részt vettek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium csíkszeredai testvériskolájának, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt mondta, helyes, ha fennáll a kapcsolat a két iskola között, és fontos, hogy erős legyen a kötelék, mert a nemzeti összetartozás jövője a fiatalokon múlik, azon, hogyan látják egymást. Kiemelte: a fiatalok így megtapasztalhatják a közösségi élet örömeit és barátságokat köthetnek.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát elmondta,

 az osztálynappali célja az, hogy a diákok a tanórákon kívüli időben is közösségben tölthessék az idejüket. 

Az átadón elhangzott, hogy az osztálynappali közösségi tervezéssel valósult meg, amiben a mérnökök mellett a diákok és a pedagógusok is részt vettek. A beruházás teljes költsége 75 millió forint volt. Úgy alakították ki, hogy számtalan kreatív elrendezési lehetőségével mindig az adott közösségi eseményt szolgálja, legyen az kiscsoportos beszélgetés, játék, közös munka vagy esti ima.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Soltész Miklós (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu