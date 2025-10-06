Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

A kormány elítéli, ha külföldről korlátozzák a képviselők véleménynyilvánítási szabadságát

Az aradi vértanúkra emlékezett a nemzeti gyásznapon az Országgyűlés. A napirend előtti felszólalásokban a Facebook-cenzúra is szóba került.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 14:10
Fotó: Kurucz Árpád
Hétfőn a parlamentben Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke megemlékezett arról, hogy 176 évvel ezelőtt, 1849-ben e napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. 

Mi máig nemzeti ügyünk mártírjaiként tartjuk számon a tizennégy kivégzett férfiút

– fogalmazott, emlékeztetve arra, hogy halálukkal az uralkodó, Ferenc József, és a megtorlást irányító Haynau a magyarság függetlenségi törekvéseit kívánta büntetni.


Átláthatatlan a Facebook algoritmusa

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Toroczkai László napirend előtti felszólalására válaszként közölte:

a kormány kiáll a szólásszabadság mellett.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke arról beszélt: nem érdekli a kormányt, hogy egy parlamenti párt elnökének oldalát törölte a Meta, a Facebookon pedig sok esetben a nevét sem lehet leírni. 

Ez a magyar demokráciában való példátlan beavatkozás, ezért a jövő évi parlamenti választások másnapján, bármi is lesz az eredmény, a Mi Hazánk meg fogja óvni azt és elmegy a nemzetközi fórumokig

– jelentette ki.

parlament 1006
Fotó: Kurucz Árpád

Répássy Róbert kijelentette: ha a képviselő véleménynyilvánítási szabadságát bárhol, különösen egy külföldi platformon korlátozzák, a kormány elítéli azt – jelentette ki. Hozzátette, a kormány és a kormánypártok is szenvednek attól, hogy átláthatatlan a közösségi média hírfolyama, nem tudni, milyen módon működik az algoritmus.

Elmondta, a kormány és az Országgyűlés feladata, hogy biztosítsa a választáson azt, hogy a pártok egyenlő feltételekkel indulhassanak. Az államtitkár szerint a Mi Hazánk véleménye eljut a választókhoz, nem minden párttag van letiltva a Facebook által.

Hozzátette, több precedens van arra, hogy amikor egy közösségi médiaplatform tulajdonosai beavatkoznak a választásokba, akkor megsemmisíthetik a választások eredményét. Magyarországon a Facebook az, amely szinte totális monopolhelyzetben van, hét-nyolcmillió magyar onnan veszi a politikai híreket – vélekedett, hozzátéve, az a párt, amelyiket kizárnak erről a platformról, nem tud egyenlő esélyekkel indulni a választáson.

Egyre több támogatást kapnak az állatvédők

A Szabó Rebeka (Párbeszéd) napirend előtti felszólalásában a múlt heti állatok világnapja alkalmából beszélt arról, hogy pártja szerint nem történt rendszerszintű javulás az állatvédelemben, virágzik a „sintérbiznisz”, világos kritériumok nélküli, részrehajló a forráselosztás – vélekedett.

Répássy Róbert államtitkár felsorolta a kormányzati, parlamenti intézkedéseket az állatvédelem területén. Szólt a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról, a tavaszi átfogó állatvédelmi törvénymódosításról, amely például bünteti az állattal történő koldulást. Kitért arra, hogy 2024-ben az alapítvány összesen 900 millió forintnyi választást biztosított az állatvédőknek, 277 civil szervezet részesült az 500 millió forint keretösszegű pályázati támogatásból. Egyebek mellett 72 millió forintot biztosítottak ivartalanítási programokra és 83 milliós értékben adományoztak eledelt a rászoruló szervezeteknek.

Répássy: Folyamatosan napirenden van a devizahitelesek kérdése

Miért követelnek törlesztést az egykori devizahitelesektől azt követően is, hogy azok elvesztették tartozással terhelt otthonukat? – tette fel a kérdést Z. Kárpát Dániel (Jobbik) napirend előtti felszólalásában. – Miért hagyják azt, hogy az adósrabszolgaság legalizálva legyen Magyarországon? – kérdezte, kiemelve, hogy csak akkor szabadulhatnak meg az ilyen tartozástól a családok, ha lemondanak az elhunyt adóstól nekik járó örökségről.

Válaszában Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára arra emlékeztetett: 

2010 óta folyamatosan napirenden van a devizahitelesek kérdése, a kormány pedig azóta számos intézkedést hozott az érintettek helyzetének rendezésére.

Hangsúlyozta: napjainkban a bíróságoknak kell eldönteniük az egyes devizahitel-szerződések érvénytelenségét, ugyanakkor arra kérte a képviselőt, hogy ne kívánja a jogos követelések visszaszerzésének akadályozását. Tilos leállítani minden végrehajtást, mert különben nem működik a jogállam, nem működik az igazságszolgáltatás – jelentette ki Répássy Róbert, hangsúlyozva, hogy ez az utolsó eszköz abban az esetben, ha a kötelezett nem teljesíti vállalt kötelezettségeit.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

