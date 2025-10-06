A kormány elítéli, ha külföldről korlátozzák a képviselők véleménynyilvánítási szabadságát

Hétfőn a parlamentben Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke megemlékezett arról, hogy 176 évvel ezelőtt, 1849-ben e napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

Mi máig nemzeti ügyünk mártírjaiként tartjuk számon a tizennégy kivégzett férfiút

– fogalmazott, emlékeztetve arra, hogy halálukkal az uralkodó, Ferenc József, és a megtorlást irányító Haynau a magyarság függetlenségi törekvéseit kívánta büntetni.



Átláthatatlan a Facebook algoritmusa

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Toroczkai László napirend előtti felszólalására válaszként közölte:

a kormány kiáll a szólásszabadság mellett.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke arról beszélt: nem érdekli a kormányt, hogy egy parlamenti párt elnökének oldalát törölte a Meta, a Facebookon pedig sok esetben a nevét sem lehet leírni.

Ez a magyar demokráciában való példátlan beavatkozás, ezért a jövő évi parlamenti választások másnapján, bármi is lesz az eredmény, a Mi Hazánk meg fogja óvni azt és elmegy a nemzetközi fórumokig

– jelentette ki.

Fotó: Kurucz Árpád

Répássy Róbert kijelentette: ha a képviselő véleménynyilvánítási szabadságát bárhol, különösen egy külföldi platformon korlátozzák, a kormány elítéli azt – jelentette ki. Hozzátette, a kormány és a kormánypártok is szenvednek attól, hogy átláthatatlan a közösségi média hírfolyama, nem tudni, milyen módon működik az algoritmus.

Elmondta, a kormány és az Országgyűlés feladata, hogy biztosítsa a választáson azt, hogy a pártok egyenlő feltételekkel indulhassanak. Az államtitkár szerint a Mi Hazánk véleménye eljut a választókhoz, nem minden párttag van letiltva a Facebook által.

Hozzátette, több precedens van arra, hogy amikor egy közösségi médiaplatform tulajdonosai beavatkoznak a választásokba, akkor megsemmisíthetik a választások eredményét. Magyarországon a Facebook az, amely szinte totális monopolhelyzetben van, hét-nyolcmillió magyar onnan veszi a politikai híreket – vélekedett, hozzátéve, az a párt, amelyiket kizárnak erről a platformról, nem tud egyenlő esélyekkel indulni a választáson.