Fellép a politikai erőszak terjedése ellen a parlament

Háromnapos ülést tart a héten az Országgyűlés, a napirendi javaslat szerint az ülés hétfőn 13 órakor kezdődik, és 14 előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit folytatják le a képviselők.

Háromnapos ülést tart a parlament (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ezek előtt elsőként megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Kreszta Traján román nemzetiségi szószólóról és Ékes József (MDF, független, Fidesz) volt országgyűlési képviselőről.

Napirend előtti felszólalások hangzanak el, döntés lesz a napirendről, majd másfél órában

interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.

A 14 előterjesztés között szerepel egyebek mellett a Szegedi Dómot és a Dóm teret nemzeti emlékhellyé nyilvánító, a magyar építészetről szóló törvény módosítása, a kriptoeszközökkel és a digitális platformokról származó jövedelemmel kapcsolatos nemzetközi megállapodások. Tárgyalják a Sorsok Háza MTK részére történő átadását szabályozó, az egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslatot.

Megvitatják a honvédelmi és rendészeti bizottság országgyűlési határozati javaslatát a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről.

Napirenden szerepel az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítását tartalmazó törvényjavaslat is.