Rendkívüli

Tengerbe zuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak + videó

Országgyűlésbenemlékhelytörvényjavaslatvitadömpingveszélyhelyzet

Fellép a politikai erőszak terjedése ellen a parlament

Több mint egy tucat törvényjavaslatot tárgyal az Országgyűlés hétfőn, e heti háromnapos ülésének első napján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 20. 7:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Háromnapos ülést tart a héten az Országgyűlés, a napirendi javaslat szerint az ülés hétfőn 13 órakor kezdődik, és 14 előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit folytatják le a képviselők.

Budapest, 2025. szeptember 22. A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Hegedüs Róbert
Háromnapos ülést tart a parlament (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ezek előtt elsőként megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Kreszta Traján román nemzetiségi szószólóról és Ékes József (MDF, független, Fidesz) volt országgyűlési képviselőről.

Napirend előtti felszólalások hangzanak el, döntés lesz a napirendről, majd másfél órában

interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.

A 14 előterjesztés  között szerepel egyebek mellett a Szegedi Dómot és a Dóm teret nemzeti emlékhellyé nyilvánító, a magyar építészetről szóló törvény módosítása, a kriptoeszközökkel és a digitális platformokról származó jövedelemmel kapcsolatos nemzetközi megállapodások. Tárgyalják a Sorsok Háza MTK részére történő átadását szabályozó, az egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslatot.

Megvitatják a honvédelmi és rendészeti bizottság országgyűlési határozati javaslatát a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről.

Napirenden szerepel az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítását tartalmazó törvényjavaslat is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu