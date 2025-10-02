Rendkívüli

  • A Partizán elemzője szerint Ukrajna felfegyverzése lehet az egyik oka a cseh kormány bukásának + videó
Petr Fiala

A Partizán elemzője szerint Ukrajna felfegyverzése lehet az egyik oka a cseh kormány bukásának + videó

A jelenlegi cseh kormánykoalíció azért is készülhet egyértelmű vereségre a hétvégi parlamenti választásokon, mert az emberek többsége megelégelte, hogy Petr Fialáék a saját társadalmuk helyett Ukrajnát támogatták – hangzott el a Partizán egyik elemző műsorában. Mindez azért is figyelemre méltó, mert egybecseng Orbán Viktor szavaival, aki a visszamenőleges nyugdíjemelés kapcsán arra figyelmeztetett, hogy Európában azért nem tudnak hasonló intézkedéseket hozni, mert Ukrajnába küldték a pénzüket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 21:21
ZELENSZKIJ, Volodimir; FIALA, Petr Petr Fiala cseh miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi megbeszélését követõ sajtóértekezleten 2022. október 31-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. Kijev, 2022. október 31.
Petr Fiala cseh miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
Ritkán fordul elő a baloldali Partizán csatornán olyan műsor, ahol az Orbán-kormány narratíváját erősítő kijelentések hangoznak el, de ezúttal éppen ez történt. A hétvégén esedékes csehországi választásokra hangoló elemzésben Endrei Mátyás azt fejtegette, hogy mi vezetett Petr Fiala miniszterelnök és a kormánypártok népszerűségvesztéséhez és ezzel párhuzamosan Andrej Babis patrióta Ano (Igen) mozgalmának előretöréséhez. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a volt miniszterelnök Babis patrióta pártja 30 százalékos támogatottsággal vezeti a mezőnyt, 10 százalékkal megelőzve a kormányzó Spolu (Együtt) elnevezésű koalíciót.

A Partizán műsorvezetője azzal a háborúpárti és Brüsszelt kiszolgáló politikával magyarázta a csehországi közvéleményben bekövetkezett fordulatot, amit Magyarországon a Tisza Párt és a régi baloldal képvisel.

Endrei így értékelte a Fiala vezette koalíció négyéves tevékenységét: „E közt a sokféle párt között a nyugatbarátság, a NATO-pártiság, az EU-pártiság, Ukrajna felfegyverzése bizonyult a legfontosabb közös pontnak. Ezért ez lett a kormány tevékenységének a fókusza, holott valójában nem ez lett volna a legfontosabb ügy a választók szemében. Ráadásul Fialáéknak nem adatott meg, hogy kedvező gazdasági környezetben kormányozhassanak, jobboldali liberális eszköztárukkal nem tudták megállítani a lakosság elszegényedését. A kormányzásuk elején még csak 12 százalék állította, hogy gondot okoz neki a napi megélhetés. Mostanra ez a szám már 20 százalék fölött van. Nyilván nagy adag leegyszerűsítés, de azért jól ki lehetett alakítani azt a képet a Fiala kormányról, hogy az egyik kezével nyugdíjkorhatárt emel, a másik kezével közben 1 millió lőszert ígér és küld Ukrajnának, mert arra fordítja inkább az erőforrásokat, ráadásul a korábban látott gazdasági növekedés is leállt.”

Érdemes itt felidézni, mit mondott Orbán Viktor szerdán a nyugdíjemelésről és az inflációs kompenzációról szóló videójában, ugyanis éppen arról a hibás és felelőtlen európai politikáról beszélt, amit a Partizán elemzője említett a cseh kormány népszerűségvesztésének egyik okozójaként, még ha ő ezt leegyszerűsítésnek is nevezte. Orbán Viktor így fogalmazott: 

Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. Ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem. De mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár.

Visszatérve a Partizánhoz, az is elhangzott az elemzésben: mára a csehek 52 százaléka gondolja azt, hogy túl sok pénzt fordítanak Ukrajna fegyverzésére, és csak 32 százalék véli úgy, jó az a pénzmennyiség, amit erre költenek.

A fentiekből is nyilvánvaló, hogy a háborút és Ukrajnát pénzzel és fegyverrel határtalanul támogató politika Európa egyes más helyein azért lehet népszerűtlen, mert az ottani társadalmak a saját bőrükön érzik a negatív következményeket, a megszorításokat, a szociális kiadások csökkentését, a jóléti rendszer széthullását.

