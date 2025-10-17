Pénteken még élvezze ki a napsütést!

A párásság és ködfoltok megszűnése után általában több órára kisüt a nap, de északon továbbra is előfordulhatnak tartósabban felhős tájak. Számottevő csapadék sehol sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 13, 19, késő este 8, 15 fok között várható.

Szombaton nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Elvétve, elsősorban északkeleten eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főkét az Észak-Dunántúl és a főváros tágabb környezetében meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 5, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.