Egymilliónál is többen halnak meg évente az antibiotikum-rezisztencia miatt

– Az antibiotikum egy olyan hatóanyag, amit különböző élőlények termelnek, legtöbbször baktériumok hozzák létre más baktérium ellen – mondta a Magyar Nemzetnek Rusvai Miklós, virológus professzor. Az első antibiotikum a penicillin volt, amit egy penészgomba termel, és ennek a felfedezéséért Alexander Fleming Nobel-díjat kapott 1945-ben.

Az antibiotikum lényege, hogy a mikroorganizmusok a környezetükben olyan anyagokat választanak ki, amik más mikroorganizmusok szaporodását vagy életfeltételeit meggátolják. Emiatt különböző fertőző betegségek gyógykezelésére lehet használni.

– Az antibiotikum-rezisztencia ugyancsak a mikroorganizmusoknak a védekező mechanizmusához kapcsolódik, mert ezáltal megtanulják feldolgozni, lebontani ezeket a más mikroorganizmus által termelt antibiotikumokat, vagy úgy alakítják át a saját anyagcseréjüket, hogy mégis életképesek maradjanak a gyógyszer jelenlétében is – magyarázta a szakember.

Évtizedekig nem tudták, hogy rezisztenciát okozhat a túlzott használat

– A hatvanas években fedezték fel az antibiotikum-rezisztenciát, de sajnos addig gátlástalanul használták ezeket a gyógyszereket, mert nem volt tudomása róla senkinek, hogy ez milyen súlyos bajt okozhat. Például a mezőgazdaságban hozamfokozóként vagy az embereknél teljesítményfokozóként is alkalmazták. Ezzel azoknak a mikroorganizmusoknak az elszaporodását segítették, amik már eleve hajlamosak voltak arra, hogy ezeket a más mikroorganizmus által termelt antibiotikumot lebontsák. Ráadásul a rezisztens baktériumok tovább tudják adni a rezisztencia információját. Tehát az antibiotikum-rezisztencia fertőző – mondta Rusvai Miklós.

Mára minden hatodik fertőzés ellenáll a gyógyszernek

A 2000-es évek óta korlátozzák az antibiotikumok felhasználását, de a szigorítások ellenére is gyorsan növekszik a baktériumok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája világszerte. Mára már minden hatodik megerősített fertőzést olyan kórokozók okoznak, amelyek ellenállnak az antibiotikumoknak – figyelmeztetett hétfőn bemutatott tanulmányában az Egészségügyi Világszervezet (WHO).