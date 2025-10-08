Portik lépése mindent megváltoztathat a Fenyő-gyilkosság ügyében

A héten Portik Tamás és ügyvédje benyújtja a Kúriának a Fenyő-gyilkosság ügyével kapcsolatos felülvizsgálati indítványát – tudta meg a Magyar Nemzet Szikinger Istvántól. Portik védője lapunknak elmondta: többek között azért fordulnak a Kúriához, mert álláspontjuk szerint sérült a védelemhez való jog, amikor Portik Tamás több esetben nem vehetett részt a saját tárgyalásán, noha azokon a tárgyalási napokon szükségszerű lett volna a másodrendű elítélt részvétele.

Gyárfás Tamás és ügyvédje, Zamecsnik Péter júniusban nyújtotta be a felülvizsgálati indítványt, de még nem tudni, a Kúria mikor hozza meg esetükben a döntést.

Az ügyben kerestük a legfelső bírói fórum sajtóosztályát, tőlük azt a választ kaptuk, hogy a „kérdéses ügy folyamatban van, még nem dőlt el, hogy az illetékes tanács zárt, tárgyaláson kívüli tanácsülésen vagy nyilvános ülésen fogja tárgyalni azt”.

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de nem adták fel, hogy megoldják a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb merényletét. 2011-ben februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el: magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Rohácot, miután kiderült, hogy az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában.

2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával.

Az ügyben áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A bíróság szerint Fenyő sorsa 1996 végén pecsételődött meg, amikor Gyárfás Tamás rábólintott Portik ötletére, hogy megöleti a médiacézárt. A gyilkossági ügy hátteréről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.