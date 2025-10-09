Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

Micsoda véletlenek: Puzsérék tüntetését ugyanazok szervezték, mint akik a Tiszáét, pénztárosaik pedig volt momentumosok

A trágár felszólalásokkal tarkított rendezvényt pártsemlegesnek nevezték, csakhogy a szervezők között a Tisza Párthoz kötődő emberek és szervezetek állnak.

Forrás: Ellenpont2025. 10. 09. 10:59
Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Kínosan kevesen mentek el Puzsér Róberték hétvégi tüntetésére, amelyet pártsemlegesnek neveztek, de nem igazán volt az: a szervezők között a Tisza Párthoz kapcsolódó emberek és szervezetek állnak – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

Budapest, 2025. október 5. Puzsér Róbert publicista, szerkesztő, kritikus beszédet mond a Polgári Ellenállás mozgalom Juhász Péter influenszer, volt politikus melletti tüntetésén Budapesten, a Kossuth Lajos téren 2025. október 5-én. Juhász Péterrel szemben az ügyészség nyomozást indított egy hanganyag közzététele miatt. MTI/Purger Tamás
Puzsér Róbert publicista, szerkesztő kritikus beszédet mond a Polgári Ellenállás mozgalom Juhász Péter influenszer, volt politikus melletti tüntetésén Budapesten, a Kossuth Lajos téren 2025. október 5-én
MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás / MTI

A lap szerint az eredetileg Megbékélésmenetként tervezett tüntetést az utolsó pillanatban átpozicionálták szimpátiatüntetésre, miután a Szőlő utcai ügyben álhírkampányt indító Juhász Péternél az ügyészség házkutatást tartott.

A szervezők, támogatók névsorát és a szervezetek hátterét böngészve álcivil szervezeteket, régi MSZP-seket és volt momentumosokat találni, akik már a kezdetektől fogva ott voltak Magyar Péterék mellett szavakban és tettekben is.

Az egyik résztvevő, a Tanítanék Mozgalom nemzetközi kapcsolatai régóta ismertek: a Bajnai-féle Estratos-hálóhoz tartozó Lundán gyűjt adományokat, és az elődszervezet DatAdattól rendelt 2022-ben 18,8 millió forint értékben szolgáltatásokat. A Tanítanék mögött álló Humán Platform Egyesület pedig attól a Democracy and Pluralism Alapítványtól nyert el 2022-ben 54,5 millió forintnyi támogatást, ami mögött kiemelt donorként a Soros-család által fémjelzett Open Society Foundation is fellelhető.

A Tanítanék Mozgalomnak Magyar Péter idén júniusban felajánlott ötmillió forintot a Lúdas Matyi Alapból.

Szimpatizáns szervezetként szerepel a Polgári Ellenállás honlapján a Civil Bázis is. Az egyesület vezetőségében ülő Horgas Péter Andrásra talán már kevesen emlékeznek, pedig ő a kezdetektől ott volt a Tisza Párt és Magyar Péter mellett: saját bevallásuk szerint már 2024 tavaszán egyeztettek – ráadásul maga a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója kereste meg őt, hogy segítsen március 15-ei tüntetésükben.

Feltűnik a szervezők között a Külföldi Civilek a Változásért nevű privát Facebook-csoport is, adminisztrátorai között Láng Balázs újságíróval, aki leginkább a 2002–2010 közötti kormánypártokhoz köthető.

Láng 2024-ben a Klubrádióban határozottan kijelentette, hogy Magyar Pétert támogatja.

A hivatalos támogatók, szervezők között az Ellenpont nem látta, de az adományokat a Tudatos Választókért Alapítvány bankszámlájára kérték Puzsérék. A civil szervezetek névjegyzékének nyilvános adatai között böngészve egészen erős névsort találtak az alapítvány vezetőségében, amely nem más, mint maga az egykori Momentum újracsomagolva.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


