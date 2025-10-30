Rendkívüli

Budapestm3 autópályadugókközlekedéstorlódás

Rekordforgalom és idegőrlő dugók: csütörtökön sem egyszerű a főváros felé haladó autósok dolga

Az M3-ason Bag és Gödöllő között, az M2-esen Vácnál, valamint az M1-esen a főváros felé tartó oldalon is komoly fennakadásokra kell készülni. A szakemberek hosszabb menetidőt és fokozott figyelmet kérnek mindenkitől.

Magyar Nemzet
Forrás: Útinform2025. 10. 30. 7:25
Forrás: Shutterstock
Az M3-as autópályán, a Bag és Gödöllő közötti szakaszon, az erős forgalom miatt a 39-es és a 33-as km között csak lépésben haladhatnak az auósok a torlódás miatt – tájékoztatott az Útinform. 

Szárliget, 2025. szeptember 22. Az M1-es autópálya felújítási munkálatai miatti útterelés a szárligeti lehajtónál 2025. szeptember 22-én. Az M1-es autópálya 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra az M0-s és a 94-es km-nél található Concó pihenő között. Ezen felül oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, intelligens leállósáv is épül. MTI/Kocsis Zoltán
Folytatódnak az M1-es autópálya felújítási munkálatai Fotó: Kocsis Zoltán / MTI 

A főváros felé tartók többfelé dugóra számítsanak

  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán, 
  •  a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, 
  • az 51-es és az 510-es főúton, Dunaharaszti közelében,

A haladást nehezíti, hogy az M2-es autóúton, Vác térségében burkolatfelújítás kezdődött. 

Budapest felé a 45-ös és a 43-es km között a belső sávot lezárták. Folytatódnak az M1-es autópálya bővítési munkálatai is, a Budapest felé vezető oldalon alakítottak ki egy hosszú munkaterületet. A főváros irányába közlekedők jó, ha tudják, hogy ha pihenőhelyet, töltőállomást vagy lehajtó ágat akarnak használni a Tatabánya és Budapest között szakaszon, akkor 

mindenképpen maradjanak a külső sávban. 

Annak, akinek Budapest a végső célja, érdemes az 54-es kilométernél az átterelt sávra felhajtania és a 16-os kilométerig ott autóznia – hívták fel a figyelmet. Aszfaltoznak az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Kerekharaszt térségében. A 49-es km-nél a külső sávot lezárták. A Hegyeshalom felé vezető oldalon továbbra is két sáv biztosított a közlekedésre.  A határátlépéssel kapcsolatos információkért a rendőrség honlapján lehet tájékozódni. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


