Rekordforgalom és idegőrlő dugók: csütörtökön sem egyszerű a főváros felé haladó autósok dolga

Az M3-as autópályán, a Bag és Gödöllő közötti szakaszon, az erős forgalom miatt a 39-es és a 33-as km között csak lépésben haladhatnak az auósok a torlódás miatt – tájékoztatott az Útinform.

Folytatódnak az M1-es autópálya felújítási munkálatai Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A főváros felé tartók többfelé dugóra számítsanak

az M3-as autópálya bevezető szakaszán,

a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,

az 51-es és az 510-es főúton, Dunaharaszti közelében,

A haladást nehezíti, hogy az M2-es autóúton, Vác térségében burkolatfelújítás kezdődött.

Budapest felé a 45-ös és a 43-es km között a belső sávot lezárták. Folytatódnak az M1-es autópálya bővítési munkálatai is, a Budapest felé vezető oldalon alakítottak ki egy hosszú munkaterületet. A főváros irányába közlekedők jó, ha tudják, hogy ha pihenőhelyet, töltőállomást vagy lehajtó ágat akarnak használni a Tatabánya és Budapest között szakaszon, akkor

mindenképpen maradjanak a külső sávban.

Annak, akinek Budapest a végső célja, érdemes az 54-es kilométernél az átterelt sávra felhajtania és a 16-os kilométerig ott autóznia – hívták fel a figyelmet. Aszfaltoznak az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Kerekharaszt térségében. A 49-es km-nél a külső sávot lezárták. A Hegyeshalom felé vezető oldalon továbbra is két sáv biztosított a közlekedésre. A határátlépéssel kapcsolatos információkért a rendőrség honlapján lehet tájékozódni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)