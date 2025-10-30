Rendőrkézre került egy karcagi díler

A karcagi rendőrök október 27-én reggel fogtak el egy karcagi kábítószer-kereskedőt, aki kristályt adott el helyi és környékbeli fogyasztóknak.

Fotó: police.hu

A gyanú szerint a 26 éves férfi ugyanilyen bűnös tevékenysége miatt több hónapot töltött letartóztatásban, majd

szabadulását követően tovább folytatta a kereskedelmet

– írja a Police.hu

A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

