Rendőrkézre került egy karcagi díler

A Delta program keretében az egyenruhások egy karcagi dílert fogtak el, aki huzamosabb ideje terítette a drogot – írja a Police.hu.

Forrás: police.hu2025. 10. 30. 14:39
A karcagi rendőrök október 27-én reggel fogtak el egy karcagi kábítószer-kereskedőt, aki kristályt adott el helyi és környékbeli fogyasztóknak. 

Fotó: police.hu

A gyanú szerint a 26 éves férfi ugyanilyen bűnös tevékenysége miatt több hónapot töltött letartóztatásban, majd 

szabadulását követően tovább folytatta a kereskedelmet

 – írja a Police.hu

A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

 

