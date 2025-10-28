Nyavalyog a liberális propaganda, mert nem viselhet lőfegyvert a lakossági fórumokon Ruszin-Szendi Romulusz

Amiatt nyavalyog a liberális propaganda, hogy egy törvénymódosítás miatt ezentúl nem viselhet lőfegyvert a lakossági fórumokon Ruszin-Szendi Romulusz – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Skandallum! Borzasztó! Vége a demokráciának! Diktatúra! Változás kell! A teringettét neki!

– jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.

„Az a kérdés persze megint nem jutott eszébe a bértollnoknak, hogy valójában mi a francért kellene egy politikusnak fegyverrel mászkálnia az emberek között” – mutatott rá Kocsis. Szerinte különösen aggasztó, ha valaki, mint Ruszin-Szendi Romulusz, korábban maga beszélt arról, hogy „viszket a tenyere” és „szereti, amivel ölni lehet”.

Nem kell, hogy egy ilyen elfojtott defektes vagy bárki pisztollyal rohangáljon, különösen nem, ha épp eljárás van ellene

– jelentette ki a frakcióvezető. Leszögezte: a kormánypárti képviselők meg fogják szavazni a módosítást.

Kellemes brühögést!

– üzente a liberális újságíróknak. Kocsis Máté szerint a törvénymódosítás nem a demokrácia végét, hanem a józan ész érvényesülését jelenti, hiszen – mint fogalmazott – „a politikusoknak nem fegyverrel, hanem érvekkel kell megjelenniük az emberek között”.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: MW)