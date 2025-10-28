Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

fórumKocsis MátéRuszin-Szendi RomuluszTisza Pártlőfegyverparlament

Nyavalyog a liberális propaganda, mert nem viselhet lőfegyvert a lakossági fórumokon Ruszin-Szendi Romulusz

Egy törvénymódosítás értelmében Ruszin-Szendi Romulusz a jövőben nem viselhet lőfegyvert lakossági fórumokon. A Fidesz frakcióvezetője szerint teljesen indokolt a szabályozás, és érthetetlen, miért tartják ezt a liberális sajtóban „botránynak”.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 12:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amiatt nyavalyog a liberális propaganda, hogy egy törvénymódosítás miatt ezentúl nem viselhet lőfegyvert a lakossági fórumokon Ruszin-Szendi Romulusz – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. szeptember 22. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Máthé Zoltán
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Skandallum! Borzasztó! Vége a demokráciának! Diktatúra! Változás kell! A teringettét neki!

– jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.

„Az a kérdés persze megint nem jutott eszébe a bértollnoknak, hogy valójában mi a francért kellene egy politikusnak fegyverrel mászkálnia az emberek között” – mutatott rá Kocsis. Szerinte különösen aggasztó, ha valaki, mint Ruszin-Szendi Romulusz, korábban maga beszélt arról, hogy „viszket a tenyere” és „szereti, amivel ölni lehet”.

Nem kell, hogy egy ilyen elfojtott defektes vagy bárki pisztollyal rohangáljon, különösen nem, ha épp eljárás van ellene

– jelentette ki a frakcióvezető. Leszögezte: a kormánypárti képviselők meg fogják szavazni a módosítást.

Kellemes brühögést!

– üzente a liberális újságíróknak. Kocsis Máté szerint a törvénymódosítás nem a demokrácia végét, hanem a józan ész érvényesülését jelenti, hiszen – mint fogalmazott – „a politikusoknak nem fegyverrel, hanem érvekkel kell megjelenniük az emberek között”.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu