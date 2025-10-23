Magyar PéterSarkadi Zsoltlátványpolitika

Sarkadi Zsolt trükkjei sem mentik meg Magyar Pétert a bukástól

Hiába próbálja a Telex újságírója újabb és újabb kommunikációs trükkökkel menteni a Tisza Párt vezetőjét, a valóság makacs dolog: Magyar Péter pártja látványosan veszíti el lendületét. A „független” sajtó mentegető narratívája sem tudja elfedni, hogy a korábban magabiztosnak mutatott politikus és mozgalma egyre mélyebb válságba sodródik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 22:40
Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor
A Tisza Párt sorsa kétségbeejtően alakul: miközben vezetője, Magyar Péter, minden nyilvános megszólalásában győzelmet ígér, a valóságban egyre inkább lefelé ívelnek a mutatók és egyre féltékenyebb a félelem a belső köreikben – írja a Mandiner

A Sarkadi Zsolt által közvetített narratíva — miszerint minden rendben van, és „biztosan megnyerik a választást” — nem hogy stabil alap, hanem inkább szertefoszló illúzióként jelenik meg. 

A párt kommunikációja zavaros: önkénteseket kérnek, letiltott hirdetésekkel magyaráznak, közben tagjaik egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat adnak — mindez egy olyan szervezet képét mutatja, amely nem feltétlenül a nyilvánosság előtt tud erőt demonstrálni, hanem belső feszültségek és bizonytalanságok közepette manőverezik. 

Összességében: nem elég a nagy hang- és látványpolitika, ha mögötte nincs kézzelfogható támogatottság, működő szervezet és hiteles program — a Tisza Párt esetében pedig pont ezek hiányozni látszanak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)


