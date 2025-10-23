Sarkadi Zsolt trükkjei sem mentik meg Magyar Pétert a bukástól

A Tisza Párt sorsa kétségbeejtően alakul: miközben vezetője, Magyar Péter, minden nyilvános megszólalásában győzelmet ígér, a valóságban egyre inkább lefelé ívelnek a mutatók és egyre féltékenyebb a félelem a belső köreikben – írja a Mandiner

A Sarkadi Zsolt által közvetített narratíva — miszerint minden rendben van, és „biztosan megnyerik a választást” — nem hogy stabil alap, hanem inkább szertefoszló illúzióként jelenik meg.

A párt kommunikációja zavaros: önkénteseket kérnek, letiltott hirdetésekkel magyaráznak, közben tagjaik egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat adnak — mindez egy olyan szervezet képét mutatja, amely nem feltétlenül a nyilvánosság előtt tud erőt demonstrálni, hanem belső feszültségek és bizonytalanságok közepette manőverezik.

Összességében: nem elég a nagy hang- és látványpolitika, ha mögötte nincs kézzelfogható támogatottság, működő szervezet és hiteles program — a Tisza Párt esetében pedig pont ezek hiányozni látszanak.