Schmidt Mária: Dobrev Klára a tömeggyilkos nagyapja nyomdokaiba lépett

„Dobrev ma, 2025-ben arra ragadtatta magát, hogy a katolikus egyház gyónási titkának feloldását követeli kiskorúak elleni bűncselekmények feltárása ürügyén. Mi van? Mi köze hozzá?” – írta a közösségi oldalán Schmidt Mária. A Terror Háza Múzeum főigazgatója leszögezte: az egyház belső működése nem esik az állami szabályozás alá, ez több ezer éve így van és így is marad. Egy egyháznak a maga felelőssége és joga meghatározni a működése szabályait, és ez így helyes. Rámutatott: ha nem így lenne, nem maradna egyház.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 14:59
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Dobrev Klárával nem az a baj, hogy a nagyapja a magyar történelem egyik legaljasabb, legsunyibb tömeggyilkosa volt. Nem az a baj, hogy a széllel bélelt, szemkilövető, határon túli testvéreinket megtagadó Gyurcsány Ferenc volt a férje. Az a baj, hogy önként a nyomdokukba lépett, és az ő gyakorlatukat folytatja” – vélekedett a közösségi oldalán Schmidt Mária. A Terror Háza Múzeum főigazgatója azt hozzátette: egy bizonyos mértékig megértő vele szemben: hatalmas a médiazaj, nehéz túlharsogni. 

Mint írta, különösen igaz ez annak fényében, hogy maga Dobrev Klára és csapata is már lejárt lemeznek számít. Olyannal kell tehát kiállnia, ami képes átszakítani a figyelem egyre közönyösebb falát. Leszögezte azonban, Dobrev Klára átlépett egy határt: az, hogy a katolikus egyház gyónási titkának a megszüntetését követeli, az mindenen alul van. 

Az még Sztálin elvtárs, sőt Dobrev nagyapja, a dicstelen és karrierjét jelentéktelenségének és végtelen szervilitásának köszönhető Apró Antal alatt van. Dobrev ma, 2025-ben arra ragadtatta magát, hogy a katolikus egyház gyónási titkának feloldását követeli kiskorúak elleni bűncselekmények feltárása ürügyén. Mi van? Mi köze hozzá?

– emelte ki.

Kifejtette: az egyház belső működése nem esik az állami szabályozás alá, ez több ezer éve így van és így is marad. Egy egyháznak a maga felelőssége és joga meghatározni a működése szabályait, és ez így helyes. Rámutatott: ha nem így lenne, nem maradna egyház. 

És mi, magyarok tiszteljük az egyházakat. Dobrev viszont, nem értve ezt, az Arató Gergely nevű segédjével, jobb ötlet híján ezt bírta kigondolni. Tudjuk, hogy egyikük sem keresztény. Tudjuk, hogy egyházi ügyekben teljesen fogalmatlanok. Ahogy az állami gondozással kapcsolatos kérdések sem foglalkoztatták őket soha

– idézte fel.

Schmidt Mária úgy véli, a magyar közélet Dobrevvel szemben eddig nagyon visszafogott, sőt kíméletes volt. „A sas ugyanis nem kapkod legyek után. Kivéve, ha a légy ennyire elszemtelenedik. Akkor kénytelen. Akkor Gyurcsányné, a komcsi Apró-unoka megtapasztalja majd azt a törődést, amit eddig nem kellett. És akkor lesz miről magyaráznia a gyermekeinek. Lesz pár kellemetlen beszélgetése” – zárta a bejegyzését Schmidt Mária.

 

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke (Borítókép: MTI/Vasvári Tamás)

 

