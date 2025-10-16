Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

EurópaUkrajnafegyver

Sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fogunk Ukrajnába küldeni! + videó

A hadigazdaságra való átállás az adófizetők pénzét venné el, köztük a magyarokét is, és ezt minden olyan párt támogatja, amelyet Brüsszel hozott létre és támogat.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 16. 10:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai védelmi miniszterek értekezletén Európa saját védelme volt a középpontban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán arról számolt be, hogy a találkozón a tervezés és nemzeti irányítás fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy a nemzeti tervekkel és a NATO-tervekkel egybehangzóaknak kellene lenni Európa bármilyen terveinek is. 

Debrecen, 2025. szeptember 1. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén Debrecenben 2025. szeptember 1-jén. MTI/Czeglédi Zsolt
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Hozzátette, ezek mögül a tervek mögül is folyamatosan előbukkan Ukrajna állandó pénzügyi és katonai támogatása is. 

A miniszter kiemelte: az európaiak át akarják állítani a gazdaságot egy hadigazdaságra azért, hogy a kialakult anyagháborút Oroszország ellen megnyerhessék Ukrajnán keresztül. Ez rengetegbe fog kerülni, az adófizetők pénzét, így a magyarokét is elvonnák a tagállamokból. 

Minden olyan párt, amelyet Brüsszel hozott létre, és amelyet Brüsszel támogat, valójában elvenné a magyarok pénzét és azt Brüsszelen keresztül Ukrajnának adná. Ezt meg kell állítani, ezt nem szabad megtenni. Sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fogunk Ukrajnába küldeni a háborúba. Ez a háború nem a magyarok érdeke, ezt a háborút meg kell állítani

– zárta gondolatait a honvédelmi miniszter.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP/Ludovic Marin)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Többek között…

Bayer Zsolt avatarja

…azt szeretem Francescaban, hogy ezt a cikkét is meg tudta írni úgy, hogy nem írta oda, mi is az a Hadházy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu