Sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fogunk Ukrajnába küldeni! + videó

Az európai védelmi miniszterek értekezletén Európa saját védelme volt a középpontban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán arról számolt be, hogy a találkozón a tervezés és nemzeti irányítás fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy a nemzeti tervekkel és a NATO-tervekkel egybehangzóaknak kellene lenni Európa bármilyen terveinek is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Hozzátette, ezek mögül a tervek mögül is folyamatosan előbukkan Ukrajna állandó pénzügyi és katonai támogatása is.

A miniszter kiemelte: az európaiak át akarják állítani a gazdaságot egy hadigazdaságra azért, hogy a kialakult anyagháborút Oroszország ellen megnyerhessék Ukrajnán keresztül. Ez rengetegbe fog kerülni, az adófizetők pénzét, így a magyarokét is elvonnák a tagállamokból.

Minden olyan párt, amelyet Brüsszel hozott létre, és amelyet Brüsszel támogat, valójában elvenné a magyarok pénzét és azt Brüsszelen keresztül Ukrajnának adná. Ezt meg kell állítani, ezt nem szabad megtenni. Sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fogunk Ukrajnába küldeni a háborúba. Ez a háború nem a magyarok érdeke, ezt a háborút meg kell állítani

– zárta gondolatait a honvédelmi miniszter.