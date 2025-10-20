Semjén ZsoltKálmán OlgaparlamentDK

Semjén Zsolt: A baloldal politikai haszonszerzésből biodíszletnek használ gyermekeket

Semjén Zsolt a parlamentben elmondta, megtette a feljelentést a rágalmazás miatt, a mai nappal pedig az ügyészség átvette a vád képviseletét. A miniszterelnök-helyettes leszögezte, hogy az ügy az aljas és sunyi rágalmazás szimbóluma.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 17:44
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A gyermekek több támogatást és védelmet érdemelnek – fogalmazott Semjén Zsolt a parlamentben a DK-s Kálmán Olga azonnali kérdésére válaszolva. A miniszterelnök-helyettes elmondta, a gyermekvédelemben dolgozók nagyobb megbecsülést érdemelnek.

Meghoztuk Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét. Milyen kár, hogy nem  szavazták meg, hanem úgy lázítottak ellene, ahogy csak tudtak

– tette hozzá.

Kálmán Olga tovább folytatta a DK rágalomhadjáratát (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Leszögezte, az elmúlt héten tízmilliárd forintnyi támogatást rendeltek a gyermekvédelemhez, amivel többet tettek a gyermekekért, mint Dobrev Klára, Arató Gergely, vagy Kálmán Olga együttvéve.

Ki Zsolti bácsi? A maguk politikai terméke

– húzta alá Semjén.

Mint mondta, egy zavart elméjű „próféta” fantáziája és egy politikai provokátornak a provokációja. A miniszterelnök-helyettes szerint a botrány az esetében egy ártatlanul megtámadott ember szimbóluma, míg a baloldal esetében az aljas és sunyi rágalmazás szimbóluma.

Politikai haszonszerzésből biodíszletnek használnak gyermekeket

– fogalmazott Semjén, aki szerint 

a baloldalt nem a gyermekek iránti segítőkészség motiválja, hanem a kormány iránti gyűlölet.

Mint mondta, a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, ami létezik, továbbá nem engedik be az LMBTQ-lobbit az iskolákba. Mind a kettővel szemben áll, azonban nem tett a kettő közé egyenlőségjelet.

Kitért rá, hogy 

a DK a határon túli magyarok ellen is hergel, mivel el akarják venni a külhoni magyarok szavazati jogát.

 Jelezte, ez alkotmányos képtelenség. Azonban a DK sajátja az egyházellenesség is, amikor megtámadják a gyónási titkot, ami nemzetközi szerződés, valamint az alkotmány által is védett. Semjén szerint a DK lényege a hungarofóbia és az antikrisztianizmus.

A miniszterelnök-helyettes tájékoztatott, hogy 

megtette a feljelentést a rágalmazás miatt, a mai nappal pedig az ügyészség átvette a vád képviseletét.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a parlamentben (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorn Gábor

Egy kínzó kérdés

Bayer Zsolt avatarja

A válaszokat kérjük a szerkesztőségnek elküldeni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu