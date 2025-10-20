Semjén Zsolt: A baloldal politikai haszonszerzésből biodíszletnek használ gyermekeket

– A gyermekek több támogatást és védelmet érdemelnek – fogalmazott Semjén Zsolt a parlamentben a DK-s Kálmán Olga azonnali kérdésére válaszolva. A miniszterelnök-helyettes elmondta, a gyermekvédelemben dolgozók nagyobb megbecsülést érdemelnek.

Meghoztuk Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét. Milyen kár, hogy nem szavazták meg, hanem úgy lázítottak ellene, ahogy csak tudtak

– tette hozzá.

Kálmán Olga tovább folytatta a DK rágalomhadjáratát (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Leszögezte, az elmúlt héten tízmilliárd forintnyi támogatást rendeltek a gyermekvédelemhez, amivel többet tettek a gyermekekért, mint Dobrev Klára, Arató Gergely, vagy Kálmán Olga együttvéve.

Ki Zsolti bácsi? A maguk politikai terméke

– húzta alá Semjén.

Mint mondta, egy zavart elméjű „próféta” fantáziája és egy politikai provokátornak a provokációja. A miniszterelnök-helyettes szerint a botrány az esetében egy ártatlanul megtámadott ember szimbóluma, míg a baloldal esetében az aljas és sunyi rágalmazás szimbóluma.

Politikai haszonszerzésből biodíszletnek használnak gyermekeket

– fogalmazott Semjén, aki szerint

a baloldalt nem a gyermekek iránti segítőkészség motiválja, hanem a kormány iránti gyűlölet.

Mint mondta, a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, ami létezik, továbbá nem engedik be az LMBTQ-lobbit az iskolákba. Mind a kettővel szemben áll, azonban nem tett a kettő közé egyenlőségjelet.

Kitért rá, hogy

a DK a határon túli magyarok ellen is hergel, mivel el akarják venni a külhoni magyarok szavazati jogát.

Jelezte, ez alkotmányos képtelenség. Azonban a DK sajátja az egyházellenesség is, amikor megtámadják a gyónási titkot, ami nemzetközi szerződés, valamint az alkotmány által is védett. Semjén szerint a DK lényege a hungarofóbia és az antikrisztianizmus.

A miniszterelnök-helyettes tájékoztatott, hogy

megtette a feljelentést a rágalmazás miatt, a mai nappal pedig az ügyészség átvette a vád képviseletét.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a parlamentben (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)