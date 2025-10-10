Lezárták a 36-os főutat, miután Baleset történt Nyíregyházánál – adta hírül a Szon.
Súlyos baleset történt Szabolcsban, három gyermek megsérült
Mentőhelikopter érkezett a helyszínre.
A 45-ös kilométerszelvénynél egy autó hajtott árokba, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Úgy tudni, a kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek. A helyszínre négy földi egység és mentőhelikopter is érkezett, miután stabilizálták a sérülteket, kórházba szállították őket.
További Belföld híreink
Az eset részleteit helyszíni fotókkal a Szon cikkében talál.
Prominens taggal bővült az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör
A színésznőnek évtizedek óta szívügye az állatvédelem.
Nemzeti jelentőségű projekt Baranya szívében
Kétmilliós kormánytámogatással kezdődhet az új pécsi szívcentrum tervezése.
Bohózatba fulladt Magyar Péter jelöltállítása, csúnyán átverhette a saját híveit is
A Tisza Párt vezére mögött csak a legelkötelezettebb hívek sorakoztak fel.
Magyar Péter legalább egyszer biztosan hazudott, már csak az a kérdés, hogy mikor
Érdekes dologra mutatott rá Kocsis Máté.
