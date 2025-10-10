Súlyos baleset történt Szabolcsban, három gyermek megsérült

A 45-ös kilométerszelvénynél egy autó hajtott árokba, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Úgy tudni, a kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek. A helyszínre négy földi egység és mentőhelikopter is érkezett, miután stabilizálták a sérülteket, kórházba szállították őket.